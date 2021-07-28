Pamukkale’de yollar güzelleşti

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kilit parke atağı kapsamında bir mahalleyi daha güzelleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Mahallelerimizin tüm sokaklarını nakış gibi işliyoruz. Amacımız, daha da güzel Pamukkale” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki üst yapı atağını aralıksız sürdürüyor. 2020 yılında başlanan üst yapı atağı tüm ilçeyi kapsayacak şekilde devam ederken, mahallelerdeki üst yapı çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Pamukkale Belediyesi, ilçe merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdürürken, merkeze uzak mahallelerin tüm sokaklarını kilit parke taşı ile kaplıyor. Son olarak Develi mahallesinin sokaklarında beton kilit parke taşı döşemeleri yapıldı. Mahallenin sokakları vatandaşların beğenisi aldı.

Develiler Başkan Örki’ye teşekkür etti

Develi Mahallesi sakinleri, mahallelerini kilit parke ile döşeyerek kendilerini tozdan, çamurdan kurtaran Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler. Mahalle sakinlerinden Mehmet Erdin, “Parke taşı döşenmeden önce mahallemizin yolları çukurluydu. Arabalarla geliş gidiş sorunluydu. Bunun yanında her yer tozdu, yağmurda çamur oluyordu. Şimdi çok güzel oldu. Belediyemizin her zaman destekçisiyiz. Yaptıkları çalışmaların değerini bilmek gerekir. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye başarılarının daim olmasını diliyor ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tüm mahallelerimize hizmet götürüyoruz

İlçenin tüm mahallelerinde önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Merkez mahallelerimizde birçok önemli sokak ve caddede üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışmasını tamamladıkça, ardından bizde ilçemizi daha da güzelleştirmek, vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla üst yapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Merkez mahallelerdeki güzellikleri, merkeze uzak mahallelerimize de yansıtmak için başlattığımız kilit parke atağımızda da bir mahallemizi daha tozdan, çamurdan kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.