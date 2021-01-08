Pamukkale’de yılın ilk ruhsatını Başkan Örki verdi

Pamukkale Belediyesinde 2021 yılının ilk iş yeri açma ruhsatını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki esnaf Halil Aycan’a teslim etti. Başkan Örki, yeni açılan iş yerinin hayırlı olmasını diledi.

Pamukkale ilçe sınırları içinde açılan iş yerlerinin açma ruhsatı Pamukkale Belediyesi tarafından veriliyor. 2021 yılının ilk iş yeri açma ruhsatı Fatih mahallesinde faaliyetlerine başlayan Aycan Market isimli iş yerine verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, esnaf Halil Aycan’ı ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini sundu hem de iş yeri açma ruhsatını teslim etti. Başkan Örki’yi karşısında gören Aycan, “Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Gerçekten benim için sürpriz oldu” dedi.

“İlçemizde yeni iş yerlerinin açılması bizleri mutlu ediyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, yeni açılan iş yerinin sahiplerine hayırlı işler dileyerek, “İlçemizde yeni iş yerlerinin açılması bizleri mutlu ediyor. Geride kalan 2020 yılında belediyemizden 800’e yakın işletmeye açma ruhsatı verildi. 2021 yılında bu sayının daha da artmasını diliyorum. 2021 yılının ilk ruhsatıyla açılan iş yerinin sahiplerine hayırlı kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.