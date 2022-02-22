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Pamukkale’de üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Pamukkale Belediyesi’nce gerçekleştirilen, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Üstyapı çalışmalarımızda, ilçemizin büyük mahallelerinden ikisine aynı zamanda başladık. Planlarımızda aksaklık yaşamadan ilerliyoruz” dedi.

DENİZLİ 22.02.2022, 14:54
Pamukkale’de üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Pamukkale Belediyesi’nce gerçekleştirilen, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Üstyapı çalışmalarımızda, ilçemizin büyük mahallelerinden ikisine aynı zamanda başladık. Planlarımızda aksaklık yaşamadan ilerliyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde başlattığı üstyapı atağında hızla ilerliyor. Pamukkale Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka mahallelerinin ardından başladığı Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde de üstyapı çalışmalarına hızla devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, iki büyük mahallede 306 sokakta toplam 420 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek olan yol çalışmalarının planlanan program kapsamında aksaklık yaşanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Belediye Başkanı Avni Örki, “66 milyon TL’lik yatırımla Denizli tarihinin en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde de üstyapı çalışmalarımız bittiği zaman, mahalle sakinlerimiz yaşadıkları tüm sıkıntıları unutmuş olacaklar. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, parklarıyla yepyeni bir görünüme kavuşarak, Pamukkale ilçemizin güzelliğine eş değer bir hale gelecek mahallelerimiz. Mahalle sakinlerimiz kadar bizlerde heyecanlıyız. Bu nedenle, üstyapı çalışmalarımızı olabildiğince hızlı bir şekilde ilerleterek, en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde buradaki çalışmalarımızı da tamamlamayı, vatandaşımızın da yüzünü güldürmeyi, mutluluğuna vesile olmayı temenni ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Şikayet telefonları tarih oldu”

Anafartalar Muhtarı Ekrem Demir, mahallelerine yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederek, “Bu işler riskli işlerdir. Ama Zolan ve Örki başkanlarımız risk alarak girdiler bu işe. Sonunda da vatandaşlarımıza güzellikleri yaşattılar” dedi. İlk muhtarlık dönemlerinde günde en az 12’ye yakın şikayet telefonu aldığını ve artık bu şikayet telefonlarını almadığını ifade eden Ekrem Demir, “Benim ilk muhtarlık dönemlerimde günde en az 12 tane şikayet telefonu geliyordu. Muhtarım suyum patladı, kanalizasyonum tıkandı, yollarımız çamur gibi. Gece yarısında itfaiyeyi arayıp evlerden çok su çektirdim. Şu anda bunlar tarih oldu. Altyapı demek çok riskli bir iştir. Önemli olan burada vatandaşların güzel hizmetlerle karşılaşması. Bunları da bizlere yaşattılar. Benim 9 aydır telefonum şikayet üzerine çalmıyor. Merkez mahallelerde yapılan hizmetlerin bir fazlası artık bizim mahallelerimize de yapılıyor. Tabi bunları zaman gösteriyor. Merkez mahallelerimiz nasıl güzelse, Anafartalar mahallesi bir kat daha güzel oluyor. Çünkü çalışmalar çok güzel. Her şeyimiz çok iyi ve kaliteli. Yapılırken çilesini çok çektik. Bunları her mahalle yaşadı zamanında. Şimdi sefasını sürüyorlar. Bugün tozdan çamurdan şikâyet eden vatandaşlarımız şimdi diyor ki; vesile olanlardan Allah razı olsun. Cefasını çektik ama güzel günlerde bizim oldu. Bundan dolayı bu hizmetleri bizden esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’a, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Mehmet Çamdemir, “Anafartalar mahalle sakiniyim. Bende daha önceki dönemlerde azalık yaptım. Muhtarımız Ekrem Bey, Başkanlarımız Osman Zolan ve Avni Örki mahallemize çok güzel hizmetler yapıyorlar. Sonsuz teşekkürler ve yapılan tüm hizmetlerden dolayı minnettarız. Tabi bunlar olurken elbette toz, çamur sıkıntıları yaşandı. Bunlar yaşanacak. Yaşanmasa zaten bu güzellikler olmaz. Yaşanan sıkıntılara rağmen, şikayetlere rağmen hizmetlerinden ödün vermeyen Büyükşehir Belediyemize ve Pamukkale Belediyemize ve Muhtarımız Ekrem Demir’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Merkez mahallelerin güzellikleri bize ulaştı”

Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarı İlyas Yolcu, merkez mahallelerdeki güzellikleri kendi mahallelerinde de görmeye başladıklarını ifade ederek, “2020 yılının Nisan ayı itibariyle altyapı çalışmaları başladı. Osman Zolan Başkanım 4 mahallede ortak bir çalışma ile vatandaşlarımıza biz hazırız, cesaretimiz var. Sizde hazırsanız 3 sene sonunda bu işi bitirmiş olacağız dedi. Yıl dolmadan da altyapı tamamlanmış oldu. Şimdi de Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki üstyapı çalışmalarına başladı. Çok düzgün ve hızlı bir şekilde de ilerlemeye devam ediyor. Mahalle sakinlerim çalışmalar yapılırken çamur olacak, yağmur suyu evime girecek endişesi yaşarken, biten yerlerdeki güzelliği gördüklerinde endişeleri de gitti. Planlanan program dâhilinde çok düzgün bir şekilde işlerin tamamlanacağını düşünüyoruz. Bizlerde genelde şehrin merkez mahalleleri güzel, bizim buralar bakımsız gibi söylemler olurdu. Allah’ın izniyle şöyle 3-5 ay sonra mahallemizde şehir merkezlerindeki gibi arzu edilen güzellikleri yaşayacağız. Biten sokaklarımız zaten bunu ispatlar gibi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’a, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye tüm mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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