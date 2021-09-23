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Pamukkale’de sonbahar yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkati çeken Pamukkale’de yabancı turistler sonbahar da yoğunluk oluşturdu.

DENİZLİ 23.09.2021, 11:31
Pamukkale’de sonbahar yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkati çeken Pamukkale’de yabancı turistler sonbahar da yoğunluk oluşturdu.

Beyaz Cennet olarak da bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz güzelliğiyle Pamukkale’de sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Pamukkale’yi görmek için kilometrelerce uzaklıktan gelen yerli ve yabancı turistler, şifalı termal suyun oluşturduğu travertenleri ve çevresindeki antik kentleri geziyor. Tarihi antik kentin giriş kapılarında yoğunluk oluşturan turistler, dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik suyun içinde yürümenin tadını çıkarıyor. Bazı turistler ise travertenler üzerinde çıplak ayakla yürüyüş yapıp cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekiyor.

"Pamukkale çok güzel"

Denizli’yi çok beğendiğini ve turistlerin daha fazla olduğunu belirten Selin Uzuner, "Çocuklar buraya gelerek eğlenip yüzüyorlar. Çok güzel yer ve ben burayı çek beğendim. Şimdi Denizli’ye gidice ve Pamukkale çok güzel. Turistlik yer ve Kleopatra Havuzu var orada çok güzel. Çok fazla turistle tanışma imkanı oldu. Dillerimi geliştirdim" dedi. Pamukkale’nin bir çok yerini gezdiğini söyleyen Nur Derin, travertenleri çok beğendiğini ifade ederek, "Pamukkale’ye gezmeye geldik, çok güzel yer. Tiyatroya gittik, müzeleri gezdik ve en son buradayız.

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