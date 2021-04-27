Pamukkale’de pazarların günü yeniden düzenlendi

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan tam kapanma kararından sonra Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki pazarların günlerinde düzenleme yaptı. 28-29 Nisan tarihlerinde 24 mahallede pazar kurulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacak olan tam kapanma kararından sonra Pamukkale Belediyesi ilçede kurulacak olan pazarlarda düzenleme yaptı. Buna göre 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Kuşpınar, Kervansaray, Dokuzkavaklar, Kınıklı, Pamukkale ve Develi pazarları kurulurken başka gün kurulan Anafartalar, Kayıhan, Fatih, Zeytinköy, Güzelköy, Pınarkent (Açık) ve Gözler pazarları günleri farklı olmasına rağmen yine 28 Nisan 2021 Çarşamba günü kurulacak. 29 Nisan 2021 Perşembe günü açılması gereken Pelitlibağ, Karşıyaka, Cumhuriyet, Pınarkent (Kapalı), Akhan, Irlıganlı, Karahayıt ve Gökpınar pazarlarının yanı sıra günleri farklı olan Bağbaşı, Kuruçay, Deliktaş, Çamlık ve Dokuzkavaklar (Cumartesi Pazarı) pazarları da açılacak.