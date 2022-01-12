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Pamukkale’de özel bireyler bir araya geldi

Pamukkale Belediyesi, 7 ile 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde başarılı olan görme engelli sporcular yaşadıkları zorluklar ve elde ettikleri başarıları öğrencilerle paylaştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz her zaman olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

DENİZLİ 12.01.2022, 15:50
Pamukkale’de özel bireyler bir araya geldi

Pamukkale Belediyesi, 7 ile 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde başarılı olan görme engelli sporcular yaşadıkları zorluklar ve elde ettikleri başarıları öğrencilerle paylaştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz her zaman olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Pamukkale Belediyesi önemli bir etkinliğe daha imza attı. 7 ile 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası nedeniyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Pamukkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İsmail Balaban ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı.

“Tekerlekli sandalye basketbol takımı kurduk”

Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak engelli bireylerin toplum yaşamında aktif bir rol alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kanunların belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde istihdam konusunda kamu kurum ve kuruluşlarında özel sektörde her işverenin personelinin belli bir kısmının engelli bireylerden olma zorunluluğu vardır. Gururla söylüyorum ki biz bu orandan daha fazla çalışan istihdam ediyoruz. Engelli personelimiz canhıraş bir şekilde işine dört elle sarılmış ve bazen kalbinde engel olanlara nazaran baktığımızda onlardan daha verimli bir şekilde çalışıyorlar. Biz Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nde tekerlekli sandalye basketbol takımı kurduk. Şu anda 2. Lig’de adımızı başarıyla duyuruyor. Bunun yanında engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kurslar gerçekleştiriyoruz. Bu kurslarda ortaya çıkan ürünler Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda halkımızla buluşarak, el emeği göz nuru olan bu ürünler onlar için gelir oluyor. Bu ve benzeri çalışmalarımızla biz örnek olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğimiz kültür merkezimizde özellikle görme engelli bireylerimiz için sesli kütüphaneyi hayata geçireceğiz. Böylelikle kitap sevgisini görme engelli vatandaşlarımızın hayatında arttırmış olacağız. Sizlerle birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Toplumun özellikle engelli olmayan kesimine seslenmek istiyorum, biz bu coğrafyayı birlikte paylaşıyoruz, birbirimize destek olalım, bu şekilde aşamayacağımız engel yok diyorum. Sizlere bizim bu ideallerimizi gerçekleştirmemizde hep yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.

“10 yılda çok ciddi bir gelişmenin olduğunu düşünüyorum”

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise Pamukkale Belediyesinin bu tür farkındalık konularında önemli çalışmalara imza attığını işaret ederek, “Engelli vatandaşlarımızın kamusal alanda daha rahat hareket etmeleri için son 10 yılda çok ciddi bir gelişmenin olduğunu düşünüyorum. Özellikle görme engellilerimizin kamusal alanlarda, sokaklarda, kaldırımlarda kendi başlarına hareket edebilmeleri için son 10 yılda özel sarı işaretler yerleştirildi, rampalar oluşturuldu. Toplumda da farkındalık oluşturuldu. Pamukkale Belediye Başkanımız engellilere yönelik hizmetlerini çok güzel şekilde ifade etti. Kendilerini ben engelli dostu belediye olarak görüyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar gözleri bantlı bir şekilde özel hazırlanan Forrest Gump filmini takip etti. Daha sonra PAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nde eğitim hayatlarını sürdüren Suat Özel, Bayram Çığ ve Ceyda Çınar’dan oluşan grup mini bir konser verdi. Etkinliğin panel bölümünde ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan ve 2021 Avrupa Golbol şampiyonu olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Şeydanur Kaplan ve 2015 Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonu ve 2016 Brezilya Rio Olimpiyatlarında 5. olan görme engelliler takımda forma giyen Recep Aydeniz başarılarını ve yaşadıkları zorlukları katılımcılarla paylaştı.

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