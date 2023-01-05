Pamukkale’de olağan genel kurulu tamamladı

Denizli’de, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 3’üncü olağan genel kurulu tamamladı. Toplamda 91 delegenin oy kullandığı seçimde; lise, üniversite ve çeşitli kurum temsilcilerinin belirlendiği 15 kişi yürütme kuruluna seçildi.

Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan olağan genel kurulunda Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’na liseden Cemre Anlı, Fatma Simge Saygın, Ali Şahin Pişirici, Arda Önel Güzelordu seçilirken, üniversiteden İlknur Erdoğan, Furkan Osman Yıldırım, Selin Nur Borulday, Melisa Önder, Oğuzhan Öğuz, Gaye Bulut ve Mine Kılıç seçildi. Diğer kurumlarda ise Selcan Kurt, Duygu Balandız, Abdullah Haşim Akgün, Abdülahat Tanrıverdi yürütme kurulunda yer aldı.

Genel kurula katılan Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, Gençlik Meclislerinin kurulma sürecine değinerek, “Gençlik Meclisleri Birleşmiş Milletlerin daha önce yerel gündem 21 süreçleri başlangıcıyla ortaya çıkmış yapılardır. Yerel gündem 21 denilince akla pek bir şey gelmiyor ama işin aslına baktığımızda 21. yy’da gündemin yerelden başlayarak oluşturulduğunu görüyoruz. Yani Ankara’da alınan bir karar Denizli’de, Pamukkale’de ya da Pamukkale’nin bir mahallesinde uygulanıyor olmasından ziyade bazı kararları bizzat yerelde yaşayan insanlar, yaşayan gençler, engelliler, kadınlar, çocuklar tarafından o kararların alınabilmesidir. Bu da hem temsili demokrasiyi hem de katılımcı demokrasiyi öngören çok güzel bir çalışmadır. Kendim bizzat gençlik meclislerinin kuruluş zamanlarındaki süreçte bulundum. O zamanlar bizler de sivil toplum kuruluşu olarak gençlik meclislerinin bizzat yerel yönetimlerde kurulması için mücadele ettik ve başarılı olduk. Şu anda bu meclislerimizde görev yapan arkadaşlarımız çok güzel projelere imza atıyorlar. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni yönetimini tebrik eder çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. Konuşmaların ardından önceki dönem yürütme kurulu üyelerine Ayhan Soyfidan plaket verdi.