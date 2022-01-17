Pamukkale’de miniklere çevre bilinci aşılanıyor

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki tüm ilkokullarda sıfır atık eğitimlerini tamamladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Daha temiz bir Dünya ve daha temiz bir gelecek için projelerimizi hayata geçirirken, sıfır atık bilincini oluşturmak için okullarımızda eğitimler veriyoruz” dedi.

“Sıfır Atık” konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için sıfır atık yönetmeliğinin tüm gerekliliklerini yerine getirmeye devam ediyor. Atıkları ayrı ayrı toplayarak geri dönüşümü için gerekli işlemleri yürüten Pamukkale Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilçedeki tüm ilkokullarda sıfır atık bilincini oluşturmak adına eğitimlerini tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında tüm ilkokullara, öğrencilerin yaş kategorisine uygun olarak çevre, çevre kirliliği, geri dönüşümün önemi, sıfır atık nedir, sıfır atık konusuna neler giriyor gibi bilgiler aktarıldı.

İlçedeki tüm ilkokullarda sıfır atık eğitimi verildi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sıfır atık konusunu önemsediklerini belirterek, sıfır atık konusunda Pamukkale Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza attıklarını bildirdi. Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi olarak, daha temiz bir çevre için atık pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ, metal atık, cam atık, plastik atık, kağıt atık, evsel atık, tekstil atık ve ilaç atıkları ile ilgili gerekli projelerin yürütüldüğünü ifade ederek, sıfır atık bilincinin oluşturulması noktasında ilçe genelindeki okullarda eğitim seminerleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Gelecek dönemde de bu eğitimlerimiz devam edecek”

2021-2022 eğitim öğretim döneminde Pamukkale ilçesinde bulunan tüm ilkokullarda sıfır atık eğitimi verildiğini söyleyen Başkan Örki, “Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için sıfır atık yönetmeliği uyarınca yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyoruz. Sıfır Atık yönetmeliğinin tüm gerekliliklerini yerine getirirken, sıfır atık bilincini çocuklarımıza aşılamak adına okullarımızda seminerler düzenlemeye bu eğitim öğretim döneminde de devam ettik. İlçemizdeki tüm ilkokullarda çocuklarımıza sıfır atık konusunda hem anlatımlı hem de uygulamalı olarak farkındalık çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda duyarlı bireyler haline gelmesi. Gelecek dönemde de bu eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.