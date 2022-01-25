Pamukkale’de mahsur kalanlara belediye yardım etti

Pamukkale Belediyesi, kar yağışının ilçe halkının hayatını olumsuz etkilememesi için karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Valilik ve Kaymakamlık başta olmak üzere tüm mahalle muhtarlıklarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızın hayat akışında aksaklık yaşanmaması için karla mücadelemiz aralıksız sürüyor” dedi.

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak, tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Pamukkale Belediyesi ekipleri, gece yarısından itibaren çalışmalarına başladı. Kış mevsiminin olağan durumlarından olan kar yağışı, ülke de yoğun bir şekilde etkisini gösteriyor. Gece yarısı itibariyle Pamukkale’de etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrasında, çalışmalarına hız veren Pamukkale Belediyesi ekipleri aralıksız karla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarına gece yarısı itibariyle başlayan Pamukkale Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hastane, sağlık ocağı önleri açılıyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerini teyakkuza geçirdi. Pamukkale ilçesinde tüm yollar ile kaldırımların ulaşıma açık olması için gece yarısından itibaren karla mücadelesine başlayan Pamukkale Belediyesi ekipleri, özellikle kamu kurum binaları, hastane, sağlık ocağı, cami, postane, muhtarlık bina önlerinde ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karda mahsur kalan vatandaşlara destek veriliyor

Pamukkale Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde 5 Beko-Loder, 5 kar küreme aracı, 5 tuz serici, 1 Loder, 10 kamyonet, 2 Greyder, 4 Pick Up, 1 Sepetli Bom ve 100’ün üzerinde personel ilçe genelinde vatandaşların sorun yaşamaması için kar mesaisi yaparken, yolda kalan vatandaşlara da yardım ediyor. Pamukkale Belediyesi ekipleri, Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Koha hastası bir vatandaşı evinden alarak, hastaneye ulaştırdı. Ayrıca, Pamukkale-Kurtluca yolu ile Pamukkale Travertenleri Güney mevkiinde yolda kalan traktörler, araçlar ve turist otobüsleri için yol açma çalışmaları sabahın ilk saatleri itibari gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tüm belediye ekiplerimiz, sahada karla mücadelesini sürdürüyor. Halkımızın hava şartlarının olumsuzluklarından etkilenmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Karla mücadelemiz aralıksız sürecek” dedi.