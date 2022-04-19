Pamukkale’de mahalleler arası çevreye duyarlılık yarışması düzenleniyor

Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan 61 mahalle arasında yarışma düzenleyerek en çevreci mahalleyi belirleyecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının doğamızın geleceği açısından ciddi zararları vardır. Bizlerde bu önemli konuda farkındalık oluşturmak adına, mahallelerimiz arasında yarışma yapmak istedik” dedi.

Çevreye duyarlı olduğunu doğa dostu projeleri ile gösteren Pamukkale Belediyesi, mahalleler arasında düzenlediği farkındalık oluşturacak yarışma ile bir kez daha gösteriyor. Doğaya zararlı olan elektronik atıklar konusunda farkındalık oluşturmak için önemli bir yarışma başlatan Pamukkale Belediyesi, her mahalleli evlerinde bozuk, kullanılmayan elektronik atıkları muhtarlıklara teslim ederek doğaya zararlı bir atığın karışmasını önlemiş olacak. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği madde 15’e göre 5. grup aydınlatma ekipmanları ve 6. grup küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri atıklarını kapsıyor. Yarışma çerçevesinde muhtarlıklarda toplanan atıklar Pamukkale Belediyesi’nin toplama sistemine verilecek, görevlilerce tutanaklar ile ayrı olarak kayıt altına alınacak.

“Çevreye hep birlikte değer vermek zorundayız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ‘Pamukkale’de Mahalleler Yarışıyor’ yarışması ile hem ilçe halkının hem de tüm muhtarlıkların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı olmalarını hedeflediklerini ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak, bizlere emanet olan çevremizi geleceğe tertemiz ve daha da yaşanabilir bırakabilmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geri dönüşüm konusu gerçekten çok önemli. Belediye olarak, ilçe genelinde geri dönüşebilen atıklar başta olmak üzere, tekstil, ilaç, elektronik ve atık pil gibi atıkların ayrı toplanması için sistem kurduk. Mobil Atık Getirme Merkezi, mavi ambalaj atığı konteyneri, 6’lı geri dönüşüm kutularının yanı sıra çeşitli mahallelerde kullanılmak üzere “Sıfır Atık İkili Toplama Sistemi” için özel konteynerler bulunuyor. Bu konteynerler hem evsel hem de geri dönüşebilen atıkların ayrı ayrı toplanmasını sağlıyor. Lise, ortaokul ve ilkokullar ile birlikte anaokullarında da sıfır atık eğitimlerini her iki dönemde de aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Yeni açılan işletmelere yeni bir şart koyduk. Bitkisel yağ kullanan işletmelerimize, bu bitkisel yağlarını lavaboya dökmeme şartı getirdik. İşyeri açma ruhsatı alacak işletmelerimize, belediyemizle de anlaşmış olan lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla anlaşma şartı koyduk. Çevreye hep birlikte değer vermek zorundayız. Doğamızı el ele vererek geleceğe taşımak zorundayız. Bu bilinçle hazırladığımız yarışmamızın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın çevre konusunda duyarlı bireyler haline gelmesi” dedi.