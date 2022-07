Pamukkale’de kurban kesim alanları belirlendi

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçede 5 mahallede küçükbaş, 1 mahallede ise büyükbaş hayvanlar için kurban kesim alanları oluşturuldu.

Pamukkaleli vatandaşların her gününü rahat geçirebilmesi adına tüm gayretini sarf eden Pamukkale Belediyesi, Kurban Bayramı için günler öncesinden başlayarak tüm hazırlıklarını tamamladı. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi tüm önlemlerin alınarak, kurban kesim yerlerinin belirlendiği ifade edildi. Buna göre; ilçede küçükbaş hayvanlar için kurban kesim noktaları Ulu Cami yanındaki eski halin olduğu alan, Kuşpınar Mahallesi Pazar Yeri, İncilipınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Kınıklı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dokuzkavaklar Merkezefendi Kuran Kursu Bahçesi, Anafartalar Kapalı Pazar Yeri; Büyükbaş hayvanlar için ise Akhan Mahallesi Çayır Mevkii Duranlar Mezbahanesi olacak.

Pamukkale bayrama hazır

Pamukkale Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da hayvan refahı ve halk sağlığı ile ilgili tüm tedbirleri aldı. Bayram öncesinde hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar dışında, cadde ve sokak aralarında alım satımların yapılmaması için gerekli denetimlerini bayram sonuna kadar sürdürecek olan belediye ekipleri, belirlenen kurban kesim yerlerinde de gerekli tedbirleri aldı. Kesimlerin İslami usullere uygun bir şekilde yapılması konusunda hassasiyet gösteren ekipler, vatandaşların etlerini koyabileceği, atıkları atabileceği iki ayrı cins poşet temin edilmesi ve kesim yerlerinde ihtiyaç olunan çengel, kompresör, ip, hortum, elektrik, çadır, masa, sandalye vb. ihtiyaç malzemeleri de hazır bulunduracak.

Özel ekipler oluşturuldu, ek hizmetler getirildi

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayan ve tüm hizmetleri ücretsiz olarak verecek olan Pamukkale Belediyesi, ayrıca kurban kesim yerlerinde, çay ikramında bulunarak, ihtiyacı olanlar için bir araç vatandaşlara eve hizmet konusunda yardımcı olacak. 14 mahallede 30 adet kuyu açan Pamukkale Belediyesi, kurban kesimi sonrasında kurban atıklarının bu kuyularda bertaraf edilmesini sağlayacak. Temizlik için, her kesim noktasında ikişer ekip halinde hazır bulunarak, vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim yapmalarını sağlayacak. Belediyenin veterineri, kesim yerlerini dolaşarak hayvan kontrolü sağlayacak, bayram öncesi başlayan dezenfekte işlemleri bayram süresince de sürdürülecek. Bayram boyunca, ilçe halkı tüm şikâyet ve müracaatlarında belediyenin numaralı hattını arayabilecek. Kurban Bayramı’nda vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri olan kurbanlık hayvanların kaçması halinde oluşturulan ekip vatandaşlara yardımcı olacak. Açıklamada ayrıca bayram boyunca huzurlu bir bayram geçirilmesi için her zaman oluğu gibi bayramda da vatandaşların yanında olunarak, her türlü şikâyet ve talepler doğrultusunda belediye ekiplerinin anında yönlendirileceği bildirildi.