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Pamukkale’de kış dönemi kurslarına başvurular başladı

Pamukkale Belediyesi, her yaştan ve gruptan vatandaşların katılacağı ücretsiz kursları düzenlemeye devam ediyor. “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla gerçekleşen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kış dönemi kurslarının kayıtları başladı.

DENİZLİ 24.09.2021, 12:03
Pamukkale’de kış dönemi kurslarına başvurular başladı

Pamukkale Belediyesi, her yaştan ve gruptan vatandaşların katılacağı ücretsiz kursları düzenlemeye devam ediyor. “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla gerçekleşen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kış dönemi kurslarının kayıtları başladı.

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe halkının her kesimine hitap eden ve birçok dalda düzenlenen kış dönemi kursları yeniden açılıyor. “Pamukkale Kurs Zamanı” sloganıyla her yıl yaz ve kış olmak üzere iki dönem halinde düzenlenen ücretsiz kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaz döneminin sertifikalarının verilmesinin hemen ardından hazırlıklarına başlanan kış dönemi kursları vatandaşların taleplerine göre şekillendi. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız korona virüs salgını dolayısıyla, maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen kursların, kış dönemi için başvurular başladı.

Pamukkale’de her yaşa uygun kurs var

Pamukkale Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ve uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar çocuklardan, gençlere; kadınlardan, engellilere kadar her kesime hitap ediyor. Pamukkale Belediyesi Kış dönemi kurslarında, el sanatları, biçki dikiş, seramik porselen çiçek yapımı, satranç, etkili ve hızlı okuma, Almanca (A1) seviyesi, İngilizce (A1) seviyesi, bağlama, diksiyon, ebru, halk oyunları, işaret dili, engelli vatandaşlar için kurslar gerçekleştirecek.

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