Pamukkale’de Karadeniz rüzgarı esecek

Pamukkale Belediyesi’nin ev sahipliğinde Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bu pazar Karadeniz rüzgârı esecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Öylesine güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, farklı kültürler bir arada, kardeşçe, dostça. Belediye olarak, Karadeniz Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi ve Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Karadeniz Tanıtım Günleri, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda 29 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Tanıtım günlerinde, Karadeniz’e özgü yöresel lezzetlerin yanı sıra, tarihsel ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar kurulacak ve Karadeniz ezgileri tüm Denizli’yi saracak. Ayrıca misafirlere 1 ton hamsi ikramında bulunulacak. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda festival alanında saat 16.00’da ikramlarla başlayacak olan etkinlik, 17.30’daki protokol konuşmalarının ardından saat 18.30’da Sevda Gül, saat 20.30’da Onay Şahin sahne alacak.

“Karadeniz’i, Pamukkale’ye taşıyacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karadeniz günleri çerçevesinde Karadeniz’in turizm ve mutfağının tanıtılması yanında kentin özelliklerini ve kültürel değerlerini Pamukkale’ye taşıyacaklarını belirtti. Pamukkale ilçesinin ve Denizli ilinin geneline bakıldığında birbirinden özel farklı kültürlerin yaşadığını ifade eden Başkan Örki, “Ege Bölgesi’nin tüm izlerini ve güzelliğini yansıtan şehrimiz, farklı kültürlere de ev sahipliği yapmaktadır. Denizli’mizde ülkemizin her bir bölgesinden insanlarımız bir arada yaşamakta. Öylesine güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, farklı kültürler bir arada, kardeşçe, dostça. Bu Türk Milleti’nin özüdür. Yüzyıllardır Anadolu toprakları farklı kültürleri bağrına basmış ve birlik ve beraberliğin güzelliğini yansıtmıştır. Pamukkale Belediyesi olarak da, ülkemizin kendine has kültürüyle her zaman ilgi çekici olan Karadeniz Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karadeniz günlerimizde, bölgenin eşsiz lezzetleri ve kültürü ile buluşacağız. Tüm halkımızın davetli olduğu organizasyon Karadeniz’in güzelliğini ve yeşilin ferahlığını ruhunuza kadar hissettirecektir. Pazar günü, ilçemizin en güzel yerlerinden olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda gerçekleşecek Karadeniz Tanıtım Günleri’ne tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.