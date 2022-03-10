Pamukkale’de İstiklal Marşı’nın 101. yaşı anısına panel düzenlenecek

Pamukkale Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılında Denizli’nin önemli isimlerinin katılımıyla “Şairini Aşan Metin İstiklal Marşı” konulu panel düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un azimle, inançla, büyük fedakârlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi kaleme aldığı ebedi eserin kabulünün 101. Yılında düzenlediğimiz panele tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un istiklal mücadelesini anlattığı İstiklal Marşı’nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921’de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 101 yıl geçti. Türk Milleti’nin al yıldızlı Türk Bayrağı gibi İstiklal Marşı da o günden sonra en önemli simgesi haline geldi. Mehmet Akif Ersoy, 1921 yılında düzenlenen güfte yarışması dolayısıyla, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına olan inancı, Türk Milleti’nin bağımsızlığına, Hakk’a, vatanına bağlılığını ve Türk Milleti’nin özverisine olan güvenini ifade eden İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayımlandı. Ön elemeleri geçen, Mehmet Akif Ersoy’un şiiri, Meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu ve ayakta alkışlanarak TBMM tarafından 12 Mart 1921’de milli marş olarak kabul edildi.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Pamukkale Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde “Şairini Aşan Metin İstiklal Marşı” konulu panel düzenledi. Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle, 11 Mart 2022 Cuma günü saat 10.00-12.00 arası Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşecek olan paneli Prof. Dr. Süleyman Solmaz yönetecek. Doç. Dr. Dilek Çetindaş, Araştırma Görevlisi Orhan Baldane ve Araştırma Görevlisi Kevser Sönmez Sevinç’in konuşmacı olarak katılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Milli Şairimizin bundan 101 yıl önce kaleme aldığı ve hala aynı coşkuyla söylediğimiz İstiklal Marşı’nı alanında uzman kişiler tarafından bir kez daha çok yönlü olarak ele alacağız. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi kaleme aldığı ebedi eserin kabulünün 101. Yılında düzenlediğimiz panele tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.