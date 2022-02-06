Pamukkale’de ikili toplama sistemi atağı

Çevre konusunda çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesi, “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında üstyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde “Sıfır Atık İkili Toplama Sistemi”ni kuruyor. Bu sayede evsel atıklarla geri dönüşebilen atıklar ayrı ayrı toplanacak.

Geleceğe daha yaşanabilir bir Pamukkale bırakmak isteyen Pamukkale Belediyesi, sıfır atık konusundaki çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde geri dönüşebilen atıklar başta olmak üzere, tekstil, ilaç, elektronik ve atık pil gibi atıkların ayrı toplanması için sistem kuran Pamukkale Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da aldığı hibe desteği ile çalışmalarına devam ediyor. Mobil Atık Toplama Merkezi, mavi ambalaj atığı konteyneri, 6’lı geri dönüşüm kutularının yanı sıra çeşitli mahallelerde kullanılmak üzere “Sıfır Atık İkili Toplama Sistemi” için hazırlanan özel konteynerler montajlanıyor. Özellikle altyapı çalışmaları Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve üstyapı çalışmaları Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mahallelere yerleştirilen konteynerler hem evsel hem de geri dönüşebilen atıkların ayrı ayrı toplanmasını sağlıyor. 2 bölümde toplamda 2 bin 200 litre kapasiteye sahip 50 adet “Sıfır Atık İkili Toplama Sistemi Konteyneri” ile ilçe genelinde evsel atıklarla geri dönüşebilen atıklar ayrı toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak. Pamukkale Belediyesi, sıfır atık kapsamındaki bu projeler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sağladığı 2 milyon TL’lik hibe desteğini çevre için kullanmış oldu.

“Sıfır atık projelerine büyük önem veriyoruz”

Pamukkale’yi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şekilde bırakmak istediklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz sıfır atık projelerine büyük önem veriyoruz. İlçemizde evsel atıkların geri dönüşebilen atıklarla birlikte toplanmaması için gereken ne varsa yapıyoruz. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan 2 milyon TL’lik hibe desteği ile ilçemizin dört bir yanında geri dönüşümü sağlayacak çalışmalara imza attık. Özellikle üstyapı çalışmaları tamamlanmak üzere olan mahallelerimizde 50 noktaya bir tarafında evsel atıkların toplandığı diğer tarafında da geri dönüşebilen atıkların toplanacağı ‘Sıfır Atık İkili Toplama Sistemi Konteyneri’ montajı yapıldı. Biz Pamukkale’mizi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir halde bırakmak için sıfır atık konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.