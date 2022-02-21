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Pamukkale’de hobi kursları ilgi görüyor

Pamukkale Belediyesi tarafından her dönem düzenlenen ücretsiz kurslarda herkes kendine uygun bir kurs bulabiliyor. Pamukkaleliler, farklı alanlarda açılan kurslarla bireysel gelişimlerine katkı sağlarken, bazı kursiyerler de hobi amaçlı kurslara katılıyor.

DENİZLİ 21.02.2022, 15:19
Pamukkale’de hobi kursları ilgi görüyor

Pamukkale Belediyesi tarafından her dönem düzenlenen ücretsiz kurslarda herkes kendine uygun bir kurs bulabiliyor. Pamukkaleliler, farklı alanlarda açılan kurslarla bireysel gelişimlerine katkı sağlarken, bazı kursiyerler de hobi amaçlı kurslara katılıyor.

Pamukkale Belediyesi, her dönem “Pamukkale’de Kurs Zamanı” sloganıyla açtığı çeşitli kurslarla Pamukkaleli vatandaşların bireysel gelişimlerine katkı sunuyor. Bugüne kadar Pamukkale Belediyesi’nin kurslarına katılan birçok vatandaş bireysel anlamda birçok kazanım sağladı. Kadınından, engellisine, çocuklardan, emeklilere, çalışanlardan ev hanımlarına kadar her kesimin kendi ilgi alanı ve becerisine uygun kurs bulabildiği kursların kış döneminde çalışmalar devam ediyor.

Büyüklere bağlama, küçüklere keman

Pamukkale Belediyesi tarafından kış döneminde açılan bağlama, keman, halk oyunları ve işaret dili gibi hobi kursları da ilgi görüyor. Bağlama kursuna katılan kursiyerlerden Muhsin Şahin, Murat Dağdelen ve Hakan Onanır, bağlamaya büyük ilgi duyduklarını belirterek, hep böyle bir kursu beklediklerini söylediler. Kursiyerler, bu tür hobi kursları için Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Pamukkale Belediyesi kurslarının bu kış döneminin en minik kursiyerlerinden olan 7 yaşındaki Mustafa Haktan İnan ise “Keman çalmayı çok seviyorum. Burada keman çalmayı öğreniyorum. Bu kursu açtığından dolayı Pamukkale Belediye Başkanım Avni Örki’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Keman kursiyerlerinden ortaokul öğrencisi Ayşe Selçuk da bu kurs sayesinde sosyalleşme imkânı sağlayarak yeni arkadaşlar edindiğini belirtti. 13 yaşındaki Mehmet Talha Acet ise “Hayalim sanatla ilgilenmek, piyano, keman çalabilmek. Keman çalmayı seviyorum. Kemanda yeni notalar öğreniyorum, tekrar tekrar alıştırma yapıyoruz. Pamukkale Belediyesine ve başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Halk oyunları kursu bir kültür

Pamukkale Belediyesi Halk oyunları kursuna katılan İlhan Akdeniz, “Pamukkale Belediyesine bize bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Zeybek sadece bir oyun değildir. Özünde acı veya zor bir yaşamı anlatan figürleştirilmiş bir oyun tarzıdır. Hocalarımız son derece ilgili, alakalı. Burada kültürümüzü öğreniyoruz. Kurs çok güzel bir şekilde devam ediyor, herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Rabia Yılmaz ise 2-3 yıldır bu kurslara geldiğini ve bu sayede hem çok güzel bir hobi kazındığını, hem de çok güzel arkadaşlıklar edindiğini belirterek, “Halk oyunlarını da çok güzel ve detaylı bir şekilde öğreniyoruz. Bu kurs için başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İşaret dili kursuyla çevrelerine fayda sağlamak istiyorlar”

Pamukkale Belediyesi İşaret Dili kursiyerlerinden Fahriye Kağnıcı, “Kendime bir şeyler katmak için, çevremde konuşamayan insanlar olursa onlara yardımcı olmak için işaret dili öğrenmek istedim. Hocamızda dersleri güzel anlatıyor. Kendimizi geliştirmeye yönelik böyle kursların olması oldukça güzel. Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi. Market sektöründe çalıştığını belirten Funda Kuşcu ise “İşimde konuşamadığı için anlaşmakta zorlandığımız müşteriler oluyor. Onlar geldiğinde yardımcı olabilmek için bu kursa geliyorum. Avni Örki başkanımız sayesinde bu fırsatı yakalamış olduk, çok teşekkür ediyorum. Bu kurstan sonra inşallah engelli arkadaşlarımıza yardımcı olabileceğiz” şeklinde konuştu.

“Her konuda kurs açıyoruz”

“Pamukkaleli vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine, eğitim ya da iş hayatlarına katkı sunan ücretsiz kurslarımızla birlikte birçok hobi kurslarımızda var” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halk oyunlarından, keman kursuna, bağlama kursundan, işaret dili kursuna kadar farklı alanlarda kurslarımızı da açıyoruz. Boş zamanlarını değerlendirme ya da yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz, sadece el becerilerinin gelişimi ya da iş hayatlarına, okul hayatlarına katkı sağlamakla kalmıyor, kişisel gelişimlerine de fayda sağlıyorlar. Pamukkale Belediyesi olarak açtığımız her kurs kendi alanında gerçekten önemli. Belediye olarak, yaz-kış her dönem açtığımız kurslarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz. Pamukkale Belediyemizin düzenlediği kurslara katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, devam eden kursiyerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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