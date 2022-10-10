Pamukkale’de hafta sonu spor yoğun geçti

Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcuları, hafta sonunda hem yurt dışında hem de yurt içinde önemli başarılara imza attılar. Pamukkaleli bocce oyuncusunun da yer aldığı Bocce Kadın Genç Milli Takımı, İspanya’da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor Kulübü, her hafta adından başından söz ettirmeye devam ediyor. Bu hafta sonunda Pamukkaleli sporcular, Bocce, Kick Boks, Dart, Voleybol ve yağlı güreşte önemli başarılara imza attılar.

Bocce Milli Takımında Pamukkaleli

İspanya’nın Palma del Mallorca şehrinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası’nda Bocce Kadın Genç Milli Takımı, altın madalya kazandı. Kadın Genç Milli Takımı finalde İngiltere’yi 13-8 mağlup ederek organizasyonu altın madalya ile tamamladı. Pamukkale Belediyespor’un antrenörü Bülent Sevinç ve sporcu Merve Karakaya şampiyon kadroya yer aldı. Aynı şampiyonaya bireysel olarak katılım sağlayan Pamukkale Belediyespor’lu Ziya Yılmaz da, Petank Altın Nokta disiplininde Avrupa 5.’si oldu. Öte yandan 30 Eylül-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Pamukkale Belediyesporlu Ahmet Burak Canbeldek de yer aldı. Başarılı sporcu güçlü rakipleri arasında Dünya 8.si olmayı başardı. Canbeldek, 2021 yılında genel sıralamada Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na Milli sporcu olarak katılmış ve Avrupa 5.si olarak ülkemize dönmüştü.

Dart ilçe birinciliği Aktepe Sosyal Tesislerinde yapıldı

Pamukkale Belediyesi, hafta sonunda, Aktepe Sosyal Tesisleri’nde Dart İlçe Birinciliğine ev sahipliği yaptı. Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Pamukkale Belediyesi iş birliğinde 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan Dart İlçe Birinciliği Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri dart salonunda gerçekleşti. Yağlı güreşte ise Pamukkale Belediyespor’lu güreşçiler ilk üç altına düşmedi.