Pamukkale’de gençlere yönelik ücretsiz spor kursları açılıyor

DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Belediyesi yaz tatilinde düzenlediği spor kurslarına kış boyunca da sürdürecek. Hem öğretici hem de yetenek geliştirici olacak sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yer alacağı kurslar açan Pamukkale Belediyesi, Pamukkale’de spor zamanının kış döneminin başlangıcını yapmış olacak.

Pamukkale Belediyesi, her yıl “Pamukkale’de Kurs Zamanı” başlığı altında açtığı ücretsiz kurslarını sürdürürken, yepyeni bir başlıkta gençlere yönelik ücretsiz spor kursları da açıyor. Spor alanında yaptığı atılımlarla dikkatleri üzerine çeken Pamukkale Belediyesi, gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik yaz tatilinin başlamasıyla açtığı Yaz Spor Kurslarının devamı niteliğindeki spor kurslarını kış boyunca da devam ettiriyor. Pamukkale Belediyesi çatısı altında bulunan mavi beyazlı kulüp sporcularının başarıları grafiği yükselirken, ilçe genelinde de spora yatkın olan ilgi duyan tüm gençleri de ücretsiz kurslarla desteklemeyi hedefliyor. “Pamukkale’de hem spora hem de eğitime büyük önem veriyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Pamukkale Belediyesi olarak, yaz spor kurslarımıza yaklaşık 5 bin gencimizin yoğun ilgi göstermesi sonrasında spor kurslarımızı kış boyunca da sürdürmek istedik” dedi.

“Kendini geliştirmek isteyen gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz”

Çeşitli alanlarda spor kurslarının olduğunu belirten Başkan Örki, “Pamukkale’de Spor Kursları başlığı altında, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Dart, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Karate, Kıck-Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Jimnastik, Taekwondo, Judo, Satranç, Tenis, Plates (18 yaş üzeri) kurslarıyla birlikte Sesli Kütüphane, Engelsiz vatandaşlara yönelik kurslar, Gitar, Saz ve Robotik Kodlama kurslarımız da yer alacak. Kendini geliştirmek isteyen, sevdiği spor alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Kurs başvuruları hakkında detaylı bilgi alınabilecek

Hem öğretici hem de yetenek geliştirici olacak sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yer aldığı “Pamukkale’de Spor Kursları” 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak. Kurslara başvurular, Pamukkale Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında bulunan ilgili bağlantılara tıklayarak yapılabiliyor. Ayrıca, 0258 296 96 96 nolu telefondan Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alınabilecek.