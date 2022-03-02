Pamukkale’de bahar hazırlıkları devam ediyor

Pamukkale Belediyesi, mevsim şartlarına bağlı olarak ilçede bulunan ağaçların ve çalılıkların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için planlı budama çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, her yıl mevsimine uygun olarak planlı olarak gerçekleştirilen ağaç budama çalışmaları Mart ayının ortalarına kadar devam edecek. Yeşil doğanın daha estetik görünmesi, ağaçların daha sağlıklı büyüyebilmesi amacıyla ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli uzman personelle gerçekleştirilen çalışmalarda, Orman İşletme Müdürlüğü teknik raporu esas alınmakla birlikte aynı zamanda vatandaşlardan gelen talepler de değerlendiriliyor.

Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarı İlyas Yolcu, Pamukkale Belediyesinin ağaç budama işlemlerinin kendi mahallelerinde sürdüğünü belirterek, “Belediyemiz düzenli olarak, mevsimine göre park ve bahçelerdeki, kaldırımlardaki ağaçlarda budama çalışması yapıyor. Aşağı doğru sarkarak araçların ve yayaların geçişini engelleyen ya da tellere değen kısımlarında ağaçların derlenip toparlanması işlemini yapıyor. Ağaçlarımızın düzenli ve planlı şekilde budanması çalışmaları için başta Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye ve emeği geçen tüm çalışanlara şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

40 mahallede budama işlemleri tamamlandı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, ağaç budama çalışmaları kapsamında 40 mahallede kış dönemi budama işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Kışlık budama işlemlerinin Kasım ayında başlayarak Mart ayını sonuna kadar devam ettiğini ifade eden Başkanı Örki, “Budama çalışmaları yalnızca şehre görsel bir form ve güzellik kazandırmak için değil; ağaçların ömrünü uzatıp sağlıklı olmasını sağlamak, yol kenarlarındaki ağaçların yaya ve araç geçişlerine engel olan dallarına düzen vermek, hastalıklı ağaçlardan hastalığın yayılmasını engellemek, çiçekli ağaçların daha çok ve gürbüz çiçek açmasını sağlamak, polen üreten ağaçların alerjik hastalıklara sebebiyet vermesini engellemek gibi sebeplerle de yapılmaktadır. Bu kapsamda, yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Pamukkale Belediyemizin sorumluluğunda bulunan tüm parklar, yeşil alanlar ve yol kenarlarındaki ağaçlarda budama işlemlerini kontrollü şekilde gerçekleştiriyoruz. Doğanın tüm güzelliğini sergilediği bahar ayları geldiğinde ilçemizin güzelliğine bir kez daha şahitlik etmiş olacağız” dedi.