Pamukkale’de ara tatilde futbol turnuvası düzenlenecek

Pamukkale Belediyesi sömestir tatilinde öğrencilerin daha eğlenceli zaman geçirmeleri için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sömestir tatilinde U13 yaş kategorisinde Akvadi Stadı’nda futbol turnuvası gerçekleşecek.

Her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yılda Pamukkale Belediyesi çocuklara yoğun bir ders programı ardından eğlenceli bir tatil yaşatmak için etkinlikler organize ediyor. 6-10 yaş çocuklar için Pamukkale Belediyesi Sömestir Atölyesini 23 Ocak 2023 Pazartesi günü açacak olan Pamukkale Belediyesi, 13 yaş grubu için de özel bir etkinlik organize etti. Pamukkale Belediyesi, Denizlispor Kulübü ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortaklaşa olarak “Yarıyıl Tatili U13 Futbol Turnuvası” düzenliyor. 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve FİFA standartlarına uygun zemine sahip olan Pamukkale Belediyesi Akvadi Stadı’nda yapılacak olan turnuvaya katılım ücretsiz olacak. Turnuvaya başvurular 0545 669 19 66 nolu telefon üzerinden yapılacak. Turnuvanın son başvuru tarihi 28 Ocak 2022 olarak belirlendi.