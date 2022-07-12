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Pamukkale’de anız yangını

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ören yerine yakın noktada çıkan anız yangınında zeytinlik arazi zarar gördü.

DENİZLİ 12.07.2022, 21:42
Pamukkale’de anız yangını

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ören yerine yakın noktada çıkan anız yangınında zeytinlik arazi zarar gördü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arazide yangın çıktı. Kuru otların ve anızlarında yoğun olduğu alanda çıkan ve ören yerine yakın olan yangın hızla büyüdü. Alevler bir süre sonra zeytinlik alana da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri vatandaşlarla beraber yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren zorlu mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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