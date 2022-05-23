Pamukkale’de 600 motosikletli şölen oluşturdu

Pamukkale’de “Atatürk’ü Anma Büyük Ege Sürüşü” etkinliğinde 600 motosikletli şölen tadında konvoy oluşturdu.

Pamukkale Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konvoya, Denizli başta olmak üzere Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Eskişehir, Isparta, İzmir, Manisa ve Uşak olmak üzere 10 şehirden yaklaşık 16 motosiklet kulübünden 600 motosikletli katıldı. Pamukkale Belediyesi hem ilçe turizmine katkı sunmak hem de Denizli’deki 19 Mayıs coşkusunu daha da geniş kitlelerle yaşamak adına gerçekleştirdiği Atatürk’ü Anma Büyük Ege Sürüşü’ne ilgi büyüktü.

Turistlerin beğenisini topladı

Pamukkale Belediyesi’nin ev sahipliğinde Karahayıt Mahallesi’nde gerçekleşen “Atatürk’ü Anma Büyük Ege Sürüşü” 10 şehirden yaklaşık 16 motosiklet kulübünden 600 motosikletlinin katılımıyla Pamukkale Üniversitesi’nden, Karahayıt Mahallesi’ne kadar şehir turu atılarak büyük konvoy gerçekleştirildi. Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan dünyanın gözdesi beyaz cennet Pamukkale Travertenlerinin güzelliği eşliğinde motosikletlilerin oluşturduğu görüntü hem ilçe halkını hem de Pamukkale’ye gelen turistlerin beğenisini topladı. Karahayıt Mahallesi’nde bir araya gelen motosiklet tutkunları, motokross gösterisi, moto stunt, halat çekme, moyepae yarışı ve gün boyu penaltı, basket, dart gibi bireysel yarışmalar ile gün boyu eğlendiler.

“Bir arada olmak güzeldi”

Motosiklet tutkunlarını yalnız bırakmayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bugün burada çok anlamlı bir etkinlikte buluştuk. Bu nedenle tekrardan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu vatanı vatan yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Denizli’de kurulan bu dostluğun Türkiye’nin dört bir tarafında, farklı farklı dostluklara vesile olmasını diliyorum. Böylesi anlamlı bir etkinlikte, motosiklet tutkunlarımızla bir araya gelmek çok güzeldi. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennetimiz Pamukkale ve şifalı kırmızı suyuyla dünyanın ilk sıralarında yer alan Karahayıt’ımızla yine çok bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olduk. Şölen tadında geçen konvoyumuza katılan tüm motosiklet tutkunlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Yeni etkinliklerimizde buluşma üzere” dedi.