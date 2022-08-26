Pamukkale’de 4. Vosvos Şenliği başlıyor

Denizli’de, Pamukkale Belediyesi geleneksel hale getirdiği Vosvos Festivalini bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılına denk getirerek, zafer coşkusuna ayrı bir renk katacak.

Pamukkale Belediyesinin organizatörlüğünde, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan vosvos şenliği “Zafer Kampı” adı altında düzenleniyor. Karahayıt Kent Ormanı önündeki kamp alanında gerçekleşecek olan etkinlik, 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde vosvos tutkunlarını Pamukkale’de buluşturacak.

Vosvos tutkunları zafer kampında buluşuyor

Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen “Pamukkale Belediyesi 4. Vosvos Şenliği Zafer Kampı”, 27-28-29-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Karahayıt Kent Ormanı önündeki kamp alanında gerçekleşecek. Her yıl yüzlerce vosvos tutkununu Pamukkale’de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vosvos festivalimiz artık geleneksel hale geldi. Turizm ilçesi olarak, kırmızı suyuyla dünyanın en önemli termal kentlerinden biri olan Karahayıtımızı tanıtmak adına çok güzel fırsatlar oluşturma gayretimiz sürüyor. Pamukkale ve Karahayıt’ın tanıtımı açısından ülkemizin farklı şehirlerinden yüzlerce vosvos tutkununu ilçemizde ağırlıyoruz. Zafer Kampı adı altında bu yıl gerçekleştireceğimiz 4. Vosvos Şenliğimizde de birçok şehirden, yüzlerce vosvos tutkununu ağırlayacağız. Karahayıtımızda kamp kuracaklar. Birbirinden farklı etkinlikler, yarışmalar düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yılına özel düzenlediğimiz vosvos şenliğimize tüm vosvos tutkunlarını bekliyoruz” dedi.