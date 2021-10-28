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Pamukkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı farklı yaşanacak

Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Pamukkale Belediyesi 3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası, Atatürk ve Cumhuriyet konulu fotoğraf sergisi ve “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı tiyatro oyunu gösterisi sahnelenecek.

DENİZLİ 28.10.2021, 15:00
Pamukkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı farklı yaşanacak

Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Pamukkale Belediyesi 3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası, Atatürk ve Cumhuriyet konulu fotoğraf sergisi ve “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı tiyatro oyunu gösterisi sahnelenecek.

Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıl dönümünün büyük coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi de özel etkinlikler düzenledi. Bu çerçevede Çamlık Caddesi’nde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu fotoğraf sergisi 29 Ekim 2021 Cuma ve 30 Ekim 2021 Cumartesi günleri gezilebilecek.

Raketler cumhuriyet için sallanacak

Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden biri de tenis turnuvası olacak. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası”nda sporcular raketleri Cumhuriyet için sallayacak. Final müsabakalarının 29 Ekim 2021 Cuma günü yapılacağı turnuvada dereceye girenlere ödülleri aynı gün düzenlenecek olan törenle verilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası”na Pamukkale Tenis Kulübü kortları ev sahipliği yapacak.

Vosvos festivali yapılacak

Pamukkale Belediyesi tarafından 2.’si 2019 yılında düzenlenen, ancak 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleşemeyen vosvos festivali Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşecek. “Pamukkale Belediyesi 3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı” 29-31 Ekim tarihleri arasında Karahayıt’ta gerçekleşecek. Denizli Vosvos Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe ülke çapından yüzlerce vosvos tutkunu katılacak. Etkinlik Karahayıt Kent Ormanı önündeki kamp alanında gerçekleşecek.

"İşgalden Cumhuriyet’e"

Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tiyatro gösterisi ile devam edecek. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı 29 Ekim gösterisi sahnelenecek. Pamukkale Belediyesi personellerinin oluşturduğu grup tiyatro, müzik, şiirler vehalk oyunlarını kapsayan gösterisi ile işgalden Cumhuriyet’in ilanına kadar Denizli’de yaşananları izleyicilere aktaracak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. Yılını büyük bir gururla yaşadıklarını ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak bu bayram için çeşitli etkinlikler düzenledik. Tenis turnuvası ve vosvos festivali ile birlikte çalışanlarımızın oluşturduğu tiyatro grubu Cumhuriyet’in 98. Yılında ‘İşgalden Cumhuriyet’e” adlı oyunu sahneleyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 98 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet’i ilelebet var olacaktır. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çeşitli etkinliklerle yaşayacağız” dedi.

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