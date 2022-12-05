Pamukkale’de 2 milyon hedefine günler kaldı

DENİZLİ(İHA) – Beyaz cennet Pamukkale’de 2022 yılı için hedeflenen 2 milyon turist hedefine günler kaldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Pamukkale’ye son 11 ayda 1 milyon 900 bin kişinin üzerinde turist ağırladı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisi artmaya başlarken, travertenleriyle ünlü Pamukkale’de yaz kış su sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle beyaz cennet ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de 2022 yıl sonu için hedeflenen 2 milyon ziyaretçi sayısına günler kaldı. Pamukkale ören yerine Ocak ile Kasım ayları toplamında 11 ayda giriş sayısı 1 milyon 906 bin 5 kişi oldu. Pamukkale’ye Kasım ayında giriş sayısı 125 bin 227 kişi oldu. Laodikeia’da ise 11 ay içerisinde giriş sayısı 88 bin 783 kişi olarak gerçekleşirken, Kasım ayında bu sayı 9 bin 137 kişi oldu.

Yaz kış ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden beyaz cennetin 2023 yılı hedefinin 3 milyon yerli ve yabancı turist olduğunu belirten DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, “2020 yılına baktığımız zaman ülkemizde ve Denizli’de yerli ve yabancı turist sayısında ciddi düşüş yaşanmıştı. Korona virüsün etkilerini çok fazla hissetmiştik. 2019 yılında 2 bin 520 kişinin Pamukkale ören yerini 2020 yılında 600 bine, 2021 yılında 1 milyon 200 bine, bu yıl baktığımız 11 ayda ise 1 milyon 900 bin kişinin üzerine çıktı. Bu oldukça sevindirici bir durumdur. Biz 2019 yılı rakamlarına dönmek üzereyiz. Önümüzdeki yıl yaklaşık 3 milyon civarında yerli ve yabancı turistleri Pamukkale’de ağırlamayı hedefliyoruz. Bu rakamlara da kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.