Pamukkale’de 15 Temmuz unutulmuyor

Pamukkale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili olarak ilçenin 2 farklı noktasında fotoğraf sergisi açtı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “15 Temmuz’da Türk milleti demokrasiye sahip çıktı. O gün bu millet ‘Türkiye Geçilmez’ mesajını tüm Dünya’ya verdi” dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı ve alışveriş merkezinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi” açıldı. Sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk Milleti’nin sergilemiş olduğu amansız mücadelenin fotoğrafları yer aldı. Fotoğraf sergilerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sergilerde açılan anı defterlerine Denizlililer 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini yazdılar. Gün boyu açık kalan sergi ile Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz’da yaşananları unutturmamış oldu.

"Türkiye geçilmez"

Verilen mücadelenin gözler önüne serildiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Amacımız vatandaşlarımızın hafızalarını tazeleyerek bundan 5 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde milletimizin sergilemiş olduğu milli duruşu tekrar gözler önüne sermekti. O gün, milletimizin feraseti ve hakka olan inancı galip gelerek hainlerin tüm plan ve senaryoları boşa çıkarılmıştır. Bu fotoğraf sergisinde de o gece millet olarak verilen mücadele gözler önüne serildi. Allah’a sonsuz kere şükürler olsun ki şimdi bu fotoğraflara baktığımızda bir zaferi, duruşu hatırlıyoruz. Türk milleti 15 Temmuz 2016’da tüm Dünya’ya ‘Türkiye Geçilmez’ mesajını en yüksek tonda vermiştir. Biz o günü her fırsatta unutmayıp, unutturmayacağız. Ben bu vesileyle hain darbe girişimi sırasında canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimize şifa, bu vatan için şehitlik mertebesine koşar adım giden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kalanlara da sabırlar diliyorum. Bu vatan tüm kahramanlara minnettardır” dedi.