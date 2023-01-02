Pamukkale ve Sarayköy’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle Pamukkale ve Sarayköy ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisine gidileceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Bu çerçevede 3 Ocak Salı günü saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında, Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere, Eldenizli, Küçükdere, Yeniköy, Pamukkale, Develi, Kavakbaşı, Çeşmebaşı, Gölemezli ve Yukarışamlı mahalleleri ile Sarayköy ilçesine bağlı Ada ve Caber mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğunu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.