Pamukkale Üniversitesinde promosyon kavgası büyüyor

Bir-Sen Denizli 2 No’lu Şube Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi Banka Promosyonu İhalesinde yaşanan hayal kırıklığından PAÜ Rektörlüğü ve yetkili sendikayı sorumlu tuttu.

Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleşen maaş promosyon ihalesi sonuçsuz kaldı. 7 bankanın 3 yıl için verdiği teklifler, PAÜ çalışanlarına hayal kırıklığı yaşattı. Kapalı zarf usulü yapılan teklifler, 35 bin liranın altında olduğu için ihale ertelendi. Verilen tekliflerin asgari tutar olarak belirlenen 35 bin liranın altında kalması nedeniyle ertelenen ihalede, belirtilen asgari tutarın yeniden revize edileceğini bildirildi. Bugün tekrarlanan ihaleyi, 28 bin 950 liralık teklif veren bir kamu bankası kazanırken, bölgedeki diğer üniversitelerin altında kalan rakam tartışmalara neden oldu.

Geçen yıl da sıkıntılar yaşanmıştı

Yaşanan hayal kırıklığından PAÜ Rektörlüğü ve yetkili sendikayı sorumlu tutan Eğitim-Bir-Sen Denizli 2 No’lu Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; “Pamukkale Üniversitesi Banka Promosyonu İhalesinde gelinen süreçten, geçen yıl ihaleyi güncellemeyen ya da 1.100 liralık cayma bedelini göze alıp ihaleyi yenilemeyen PAÜ Rektörlüğü ve sözde yetkili ama etkisiz sendika Türk-Eğitim-Sen’in sorumluluğu kadar bankaların aymazlığı da söz konusu. Yakın tarihte gerçekleşen Ege Üniversitesinde 45 bin TL, Anadolu Üniversitesinde 41 bin 500 TL, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde 38 bin TL olarak sonuçlanan ihaleler söz konusu iken; Pamukkale Üniversitesinde verilen fiyat tekliflerinden en yükseği 18 bin TL olan komik rakamları kayda değer bulmuyoruz. PAÜ çalışanları ve ticari potansiyeli yüksek bu şehrin bileşeni olarak, şehrin ticari döngüsünden istifade eden bankaları kınıyoruz ve gerçekçi olmaya davet ediyoruz. PAÜ çalışanlarını, Üniversite çalışanlarının hesaplarının bulunduğu geçmişte promosyon ihalelerini almış olan banka başta olmak üzere bütün bankalara karşı ticari gerçeklikten uzak bu aymazlığa tepki vermeye davet ediyoruz. Bankalardaki otomatik fatura ödeme talimatlarını iptal etmeye, bakiyelerini çekmeye, hesaplarını ve kredi kartlarını kapatmaya davet ediyoruz” denildi.