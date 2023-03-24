Pamukkale Üniversitesinde intihar şoku

Pamukkale Üniversitesi’nde 2021 yılında bir öğrencinin intihar ederek yaşamına son verdiği Eğitim Fakültesi’nde, kendisini dördüncü kattan aşağıya bırakan son sınıf öğrencisi ağır yaralandı. Üzerine düştüğü ağaç sayesinde ölümden kıl payı kurtulan öğrenci, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.

Olay, Pamukkale Üniversitesi’nin Çamlaraltı Mahallesi’nde bulunan merkez yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Hasan K., eğitim gördüğü fakültesinin 4. katına çıktı. Herkesin içinde kendisini camdan aşağıya bırakan Hasan K., ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki öğrenciler, ağır yaralanan Hasan K.’ya müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Hasan K.’ya yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağacın üzerine düşmesi sonucu ölümden kurtulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan K., yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı fakültede daha önce intihar yaşanmıştı

PAÜ, 8 Aralık 2021 tarihinde Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 1. sınıf öğrencisi Musa Enes Pekdemir’in intiharıyla sarsılmıştı. Dersten çıktıktan sonra, eğitim gördüğü binanın 4. kat boşluğundan kendisini aşağı bırakan Pekdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fakülte yönetimi olayın yaşandığı bölgede önlem aldı. Binaya yüksekten düşme hızını yavaşlatan ve şiddetli darbe almasını önleyen güvenlik ağı sistemi kurulduğunu açıklamıştı.