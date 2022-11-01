Pamukkale Teknokent’te uygulamalı patent eğitimi verildi

Pamukkale Teknokent’te düzenlenen uygulamalı patent eğitimine katılan firma temsilcileri, sertifika ve belgeleri törenle verildi.

Marka uzmanı İrfan Can Işıklı tarafından verilen eğitim, Pamukkale Teknokent konferans salonunda düzenlendi. Firma yetkililerinin katıldığı eğitimde patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleri nedir, neyi korur, patent almak hangi durumlarda gerekli, hangi durumlarda değil, patent alma kriterleri, patent ve faydalı model süreci, yurtdışı süreçleri ve hazırlık işlemleri gibi konular ele alındı.

Buluş, buluşçu, fikir ve fikir ürünleri kavramlarına değinilen eğitimde fikir ürünlerinin nasıl korunacağı hakkında bilgilendirmelerde bulunan İrfan Can Işıklı, Fikirlerin yasal olarak korunamayacağının, yalnızca fikir ürünlerinin yasal olarak korunabildiğinin altını çizdi. Bir buluş için patent almanın her zaman en iyi yol olmayabileceğine, izlenebilecek alternatif yollara ve nelerin buluş olup olamayacağı konularına değinildi.

Eğitimin devamında patent başvuru işlemleri esnasında büyük önem taşıyan yenilik, buluş basamağı, aşikardık ve taleplerin çerçeveleri ile ilgili olarak örnekler üzerinden tartışmalar yapıldı. Ardından tarifname hazırlığı ve talep takımının nasıl planlanması gerektiği hususunda katılımcılar bilgilendirildi. Patent başvurusunda en güçlü korumanın elde edilebilmesi için ön araştırmanın, tarifnamenin ve taleplerin hazırlanmasının önemi örneklerle vurgulandı.

Eğitimin son kısmında katılımcılara çeşitli patent başvurularının şekilleri verildi. Katılımcılar, bu şekillerde yer alan teknik özelliklerden yola çıkarak, Patent araştırma sitelerinde patent ön araştırması gerçekleştirdi. Daha sonra bir Türk kahvesi makinesinden yola çıkarak katılımcılarla birlikte ürün hakkında örnek talep takımı oluşturuldu. Gün boyunca devam eden eğitimde katılımcılara uygulamalı patent eğitim sertifikası verilerek etkinlik tamamlandı.

Pamukkale Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen eğitimle ilgili konuşan Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doç. Dr. İsmail Ovalı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için bu tür eğitimlerin farklı alanlarda devam edeceğini belirtti.