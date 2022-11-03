Pamukkale Teknokent yazılım ihracatının merkezi oluyor

Denizli’de yazılımcıları bir araya getiren Pamukkale Teknokent, bünyesindeki yazılım firmalarıyla ihracatın merkezi olmaya devam ediyor.

Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Pamukkale Teknokent bünyesinde yazılım ihracatı gerçekleştiren firmaları katıldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun da katılım sağladığı toplantıda yazılım alanında gerçekleştirilmiş ihracat çalışmalarının; nasıl daha verimli hale getirileceği, bu alanda gerekli networkun nasıl sağlanacağı, ihracat alanında Pamukkale Teknokent firmalarına sağlayacağı destekler, ihracatçılar birliği ile nasıl etkileşimde olunabilir, yazılımcılar arasında nasıl bir kümeleşme olmalı konuları üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doç. Dr. İsmail Ovalı, STK’lar ile gerçekleştirilen bu tür toplantıların Pamukkale Teknokenti’ne farkındalığı ve yazılım ihracatı alanında çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.