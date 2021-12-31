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Pamukkale pandeminin ardından 2021’de 1,2 milyon ziyaretçi sayısını yakaladı

Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, pandemi öncesi 2,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Pamukkale’nin 2021 yılında 1,2 milyon turist sayısını yakaladığını belirtti.

DENİZLİ 31.12.2021, 09:46
Pamukkale pandeminin ardından 2021’de 1,2 milyon ziyaretçi sayısını yakaladı

Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, pandemi öncesi 2,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Pamukkale’nin 2021 yılında 1,2 milyon turist sayısını yakaladığını belirtti.

2021 yılının değerlendirmesini yapan İl Müdürü Veli Akyol, “2020 yılı, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünya için hem maddi hem de manevi anlamda son derece sancılı ve yıpratıcı geçmişti. Tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörü de salgından olumsuz şekilde etkilenmiş olup Denizli özelinde ve ülkemiz genelindeki tüm rakamsal verilerde de bu etkileri görmüştük. 2021 yılına geldiğimizde aşılanma ve alınan tedbirler sayesinde salgının etkileri biraz olsun hafiflemiş olsa da sektörel anlamda toparlanmak ne yazık ki uzun sürmektedir. Buna rağmen 2021, genel anlamda Denizli kültür ve turizmi için hızlı bir toparlanma yılı olmuştur diyebiliriz. Bildiğiniz gibi 2019 yılında Pamukkale 2.5 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla en çok ziyaret edilen ören yeri olmuşken 2020’de bu sayı 600 binlere düşmüştü. Yeniden toparlanma sürecine girdiğimiz 2021’de Pamukkale ziyaretçi sayımızın 1.2 milyonu geçmesi bizi gelecek sene için daha çok umutlandırmaktadır. Bu anlamda şehrimizi ziyaret edecek olan turist sayısı ile ilgili olarak 2022 yılı hedeflerimize ulaşmaya çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

2021 yılı faaliyetleri hakkında da bilgiler aktaran Akyol, şu bilgileri paylaştı:

“İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz olarak pandemi sürecinde Kamu Kurumlarımız, Belediyelerimiz ve STK’larımız dahil bireysel ve kurumsal tüm paydaşlarımızla işbirliklerimizi güçlendirerek çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktayız. Pamukkale Üniversitemiz ile yaptığımız ortak proje kapsamında sene boyunca ayak basmadık ilçe bırakmadan tüm ilçelerimizin kültürel ve turistik öğelerinin özellikle de dijital platformlarda daha fazla ön plana çıkarılabilmesi ve bunun sürdürülebilir bir plan halinde yapılabilmesi için kayda değer çalışmalar yürüttük. Benzer şekilde, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin canlandırılması ve kayıt altına alınması için folklorik alan araştırmalarımızı da ilçelerimizde yürütmeye devam ediyoruz. Denizli’de okuyan öğrencilerimizin şehrimizin kültürünü ve tarihini daha iyi öğrenebilmelerini sağlayan ve kültürel&sanatsal faaliyetlere katılımlarını teşvik eden projeler yürütmeye de devam etmekteyiz. Antik kentlerimizde Bakanlıktan izinli kazılar ve yüzey araştırmaları son hızla devam etmekte, her biri ayrı bir tarihi değere sahip kazı alanlarımızda tarih hızla gün yüzüne çıkmaktadır. Denizlimize yakışır modern bir kütüphane binasının yapılması için inşaat çalışmaları hızla devam etmekte olup hem il halk kütüphanemizde hem de ilçe halk kütüphanelerimizde farklı yaş gruplarındaki öğrencilerimiz için farklı okuma etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapılmakta, bu etkinliklerin duyuruları sosyal medya üzerinden yapılmaktadır. Müzecilik konusundaki çalışmalarımız da hızla devam ederken Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle ‘Denizli Kent Müzesi’nin yapım protokolü imzalanmış ve inşaatı başlamıştır.

Ayrıca; Bakanlığımızın çalışmaları sonucunda Temmuz 2021 itibariyle yürürlükte olan ve konaklama tesislerimizde Belediye Belgeli/Bakanlık Belgeli ayrımına son verecek olan kanun kapsamında, belediyelerimizden ruhsatlı tüm konaklama tesislerimizi Bakanlığımız çatısı altında toplayarak vatandaşlarımıza ve misafirlerimize belli bir standart dahilinde kaliteli ve güvenli bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Son olarak yine Bakanlığımızın başlattığı İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında da üzerimize düşen hazırlıkları yaptık; artık şehrimizi tüm paydaşlarımızla beraber, çağın gereksinimlerine uygun olarak ve kolektif bir akıl yürütme ile tanıtacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde 2022 yılının Denizlimiz için, şehrimizin tarih, sanat, kültür ve turizmi için çok daha verimli, çok daha parlak ve çok daha hareketli bir yıl olacağını; özellikle de dijitalde yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz çalışmalarla “Denizli” ismini artık internet platformlarında, sosyal medyada ve tüm dünyada çok daha sık duyacağınızı belirtmek isterim. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar; 2022’nin Denizli’mize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ederim”

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