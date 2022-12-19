Pamukkale kriket heyecanına ev sahipliği yaptı

Pamukkale Belediyesinin geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Akköy Stadı, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyükler ve 19 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Pamukkale’yi spor ilçesi yapmak için çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesi, bu hedef doğrultusunda Akköy Stadını Ekim ayında amatör spor camiasının hizmetine açmıştı. Akköy Stadı geçtiğimiz hafta ilk büyük organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyükler ve 19 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası 8 ilden 9 takım ve 157 sporcunun katılımıyla Akköy Stadında gerçekleşti. Çeşitli illerden Denizli’ye gelen takımlar, 14-18 Aralık tarihleri arasında Akköy Stadı’nda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın ödül törenine katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Burada kriket de oynayan Başkan Örki, sporcularla da sohbet etti. “Kriket spor camiasını ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak kendimize koymuş olduğumuz hedeflerde emin adımlarla yürüyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Akköy Stadı da kendimize koyduğumuz hedeflerden biriydi. Pamukkale’ye ve Karahayıt’a birkaç kilometre uzaklıkta olan bu tesisimizin hem spora hem de turizme hizmet etmesini hedeflemiştik. Bugün gelmiş olduğumuz noktada görüyorum ki stadımız Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapabiliyor. Bunun yanında da bu spor vesilesiyle ilçemizin turizm değerlerinin başka başka yerlere yayılmasına katkı veriyor olması çok önemli. İnşallah nice organizasyonlara Türkiye şampiyonalarına hatta mümkünse bazı branşlarda dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek tesis zenginliğine en kısa sürede ulaşacağız, bu yönde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bu uzun bir yolculuktu biz yaklaşık 3 yıldır bu tesisleşmeyle ilgili mücadele veriyoruz, gayret gösteriyoruz. Burada da bu güzel gençlerimizin gülen yüzünü gördükçe onların sporla yoğrulmuş güzel motivasyonlarını gördükçe bizde ayrıca mutlu olduk. Katılan ve mücadele eden tüm takımları ve sporcuları kutluyorum” dedi.