Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği kapılarını ziyaretçilere açtı

2020-2021 döneminde TÜBİTAK tarafından kabul edilen Türkiye’deki 53 Tübitak 4007 projesi arasında yer alan 4007 Tübitak “Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği” Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

21-22-23 Ekim tarihlerinde Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bilim şenliğinin açılış programına Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Şube Müdürü Yasin Temel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Projemizde toplam 46 atölye bulunmaktadır”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve beraberindeki protokol üyeleri Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği’nin açılış kurdelesini kestikten sonra atölyeleri gezerek, öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı. Köklerden Göklere diyerek çıktığımız bu yolda Denizli’de bulunan 7’den 70’e herkese bilimi, mühendisliği, kodlamayı ve günümüz teknolojisini tanıtmak ve bunu yaparken Türk kültürünü ve geleneklerini hatırlatmayı amaçladıklarını belirten Müdür Ekici “Projemizin emsallerinden ayıran en önemli özelliği, bilim kültürünü toplumda yaygınlaştırırken kültürel öğelere de dikkat çekmesidir. Amacımız bireylerin gelişen ve değişen toplum içinde bir yandan kültürel değerlerini korurken bir yandan da teknolojiye adapte olmalarını sağlamaktır. Çünkü bir toplum hem 21. Yüzyıl becerileriyle donatılmış hem de milli değerlerine sahip çıkan vicdanlı bireyler yetiştirmeyi başarabilirse gelişebilir. Projemizde toplam 46 atölye bulunmaktadır. Atölyelerde Denizli il ve ilçelerinde çalışan farklı tür ve yapıdaki okullarda görev yapan farklı branşlardaki öğretmenler, ilimizde bulunan farklı kuruşlarda çalışan ve atölye çalışması yapmak isteyen bireyler, Teknokent üyeleri ile üniversitede çalışan hocalarımız yer almaktadır” dedi.

“Dezavantajlı bireylerde farkındalık oluşturmak”

Atölye çalışmalarında özellikle dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalar bulunduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Atölye çalışmalarımız, Teknoloji, Yazılım, Kodlama, STEM çalışmaları, Bilişim, Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sağlık, Fen Bilimleri, Tarım, Sanat, Eğitim, Dil, Drama, Müzik, Resim, Masal, Tarih, Felsefe, Tasarım gibi alanlarda yapılan çalışmaları içermektedir. Atölye çalışmalarımızda özellikle dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Dezavantajlı bireylerde farkındalık oluşturmak ve onların da toplumun bir parçası olarak bu etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Atölye çalışmalarının yanı sıra bilim, teknoloji ve kendi alanında uzmanlarımızın yapacağı bilimsel söyleşiler ile işbirliği yaptığımız kuruluşlarla yapılacak gösteriler, tiyatrolar, gözlemler, konserler ve etkinlikler Bilim Şenliğimizde yer almaktadır” diye konuştu.