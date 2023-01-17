Pamukkale HEM’den sanat dolu muhteşem gece

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, ‘Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz’ projesi kapsamında Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği Konseri verdi. 30 korist ve 25 kişilik orkestrayla verilen konsere Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bin kişilik salonun dolduğu konserde Şef İsmail Özdemir yönetimindeki koro birbirinden güzel eserleri icra ederek salondakilerden tam not aldı. Programın sonunda koro ayakta alkışlandı .

Düzenlenen konserde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik jüri üyeleri de notlarını aldı . Merkezefendi, Sarayköy, Tavas ve Çivril Halk Eğitimi Merkezi kororlarını yerinde dinleyecek olan jüri, hangi koronun Denizli’yi Uşak’ta temsil edeceğini dinlemeler sonunda belirleyecek.

“Güzellikler birleşince herkesin dertlerinden kederinden uzaklaştığı bir akşam oldu”

Konsere seyircilerin yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut, “Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi gerçekten Hayat Boyu Öğrenme’nin yüz akı olan kurumlardan bir tanesidir. Bu tür faaliyetler koristlere sosyalleşme imkanı verirken dinleyicilere de iyi bir program sunma imkanı veriyor. Bugün harika bir program dinledik. İyi bir seyirci kapasitesi vardı. Güzellikler birleşince herkesin dertlerinden kederinden uzaklaştığı bir akşam oldu” dedi.

“Arz değil talep eksenli olacağız”

Halk eğitim çalışmalarında arz değil talep temelli olacaklarını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise ”Halk eğitim yetişkin eğitimi denildiğinde geniş bir ürün yelpazesini görüyoruz. Bunların içerisinde kültür ve sanat çok önemli bir yere sahip .Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün satansız kalan bir milletin hayat damarlarından bir kopmuş demektir düsturundan hareket etmek gerekiyor. Biz bu düsturda hareket etmeye devam edeceğiz .Halk eğitim faaliyetlerinde yelpazemiz 360 derecedir. Biz çalışmalarımızda arz temelli değil talep temelli olacağız. Yetişkin eğitimlerimizde talep neyse o doğrultuda çalışıyor olacağız” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ise, “Gayet güzel bir geceydi. Eminim hiç bitmesini istemiyordunuz. Her güzel bir şeyin bir başı var bir de sonu var emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Şef İsmail Özdemir’e çiçek takdim etti.