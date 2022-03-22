banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!

Pamukkale güzelliğini kendi ürettiği bitkilerden alıyor

İlçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi fidanlığında yetiştirmeye devam eden Pamukkale Belediyesi, üretim teknikleriyle birlikte ortalama 6 milyon TL tasarruf sağladı.

DENİZLİ 22.03.2022, 11:58
Pamukkale güzelliğini kendi ürettiği bitkilerden alıyor

İlçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi fidanlığında yetiştirmeye devam eden Pamukkale Belediyesi, üretim teknikleriyle birlikte ortalama 6 milyon TL tasarruf sağladı.

Pamukkale Belediyesi, Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiği günden bu yana tasarrufa büyük önem veriyor. Geçtiğimiz yıl, ilçe genelindeki yeşil alanların süslemesinde kullanılan bitkileri kendi fidanlığında yetiştirmeye başlayan Pamukkale Belediyesi, bu sayede yaklaşık 6 milyon TL tasarruf sağladı. Fidanlıkta özellikle az su isteyen ya da susuz da yeşil kalabilen bitkileri tercih eden Pamukkale Belediyesi, bu şekilde de büyük oranda da su tasarrufu sağlamaya devam ediyor. Aynı zamanda, arazözle ya da hortumla sulama yerine otomatik sulama sistemlerini yaygınlaştırma projesi de devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, bu şekilde devam eden çalışmalarla hem üretirken hem de uygulama yaparken tasarruf sağlamış oluyor.

Budama atıkları fidan oluyor

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediye fidanlığında sürdürülebilir tarım teknikleri ve çevre dostu üretim tekniklerinden yararlanarak, ilçe genelindeki yeşil alanların arttırılması amacıyla kullanılan yeni çalı, ağaç ve örtücü bitki türlerinin üretimini budama atıklarından çelikleme yöntemiyle gerçekleştiriyor. Ekipler, yıl içerisinde belediye serasında, tohum ve çelikleme yöntemi ile sezonluk 300 bin kök üretim gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi fidanlığında, yöreye uygun ağaç türlerinin üretimi, budama artıklarını da değerlendirerek yeni bitki fidesi yetiştirilmesiyle elde ediliyor. Pamukkale Belediyesi fidanlığında bu yıl, 40 bin gül, 40 bin adaçayı, 20 bin lavanta, 20 bin limoni kekik, 20 bin zakkum, 20 bin kekik, 20 bin mavi çim, 40 bin yayılıcı bitki, 20 bin yer minesi, 20 bin fare kulağı, 10 bin dağ muşmulası, 10 bin kartopu, 10 bin ateş dikeni, 10 bin mercan köşk olmak üzere yaklaşık 300 bin bitki üretimi yapıldı. Budama atıklarını tohumlandırarak çelikleme yöntemiyle yapılan üretimlerle yaklaşık 6 milyon TL tasarruf sağlanıyor.

“Tasarruf her konuda önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hem ilçede yaşayanlar hem de ilçeye gelen ziyaretçilerin göz zevklerine hitap edebilmek için tüm ilçeyi baştan aşağı mevsimine uygun çiçeklerle süslerken, önemli bir tasarruf sağladıklarını belirtti. “Belediyemiz hem doğa ve çevre dostu bir belediye olarak, şehrimizi güzelleştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çiçek ve süs bitkileri iki yıldır kendi seramızda yetiştiriyoruz” diyen Başkan Örki, “Fidanlığımızda bitkileri, çelikleme yöntemiyle yetiştiriyoruz. Bunu da, budama atıklarının dalının, yaprağının veya kökünün bir parçasını keserek, uygun ortama dikilmesiyle yeni bir bitkinin filizlenmesini sağlıyoruz. Bu da dışarıdan aldığımız bitki türlerinin sayısında önemli oranda azalma sağladı. Böylece önemli bir tasarruf sağlamış olduk. Az su isteyen bitkilerle parklarımızı süsleyerek su tasarrufu sağlıyoruz. Sadece bugünü değil yarını da düşünen bir yerel yönetim olarak, daha güzel bir gelecek için bugünden önlem almaya devam ediyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak yapılan her hizmette tasarrufu da ön planda tutuyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19