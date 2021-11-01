Pamukkale Belediyesporlu karateciler Uşak’tan 2 bronz madalyayla döndü

Pamukkale Belediyespor’un karate branşındaki sporcuları Uşak’ta yapılan “İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası’ndan” 2 madalya ile döndü.

Pamukkale Belediyespor’un sporcuları katıldıkları organizasyonlardan madalyayla dönmeye devam ediyor. Karate branşında boy gösteren sporcular hafta sonunda Uşak’ın ev sahipliğinde yapılan “İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası’na” katıldı. 18 şehir, 34 kulüpten 650 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Pamukkale Belediyespor’u 3 sporcu temsil etti. Aleyna Doruk Genç Kadınlar Kumite 53 kilogramda kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ümit Erkekler Kumite +70 kilogramda kategorisinde mücadele eden Batuhan Doruk da yine üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençler 68 kilogramda mücadele eden Talat Ayberk Uçar ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Basketbolculara milli davet

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına devam eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 2 sporcusu milli takım daveti aldı. Mavi-beyazlı takımın bayan sporcuları Meryem Tan ve Ceyda Akyüz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takımı kampına katıldı. 1 Kasım’da başlayıp 9 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan kamp Yalova’da gerçekleşecek.