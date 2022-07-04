Pamukkale Belediyesporlu Beytullah Sarı, Kırkpınar’dan altın madalyayla döndü

Pamukkale Belediyesporlu Beytullah Sarı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tozkoparan boyunda 198 sporcu arasında birinci olarak altın madalya kazandı. 14 yaşındaki sporcu bu sezonki 9. Birinciliğini elde etmeyi başardı.

Pamukkale Belediyesporlu pehlivan Beytullah Sarı, ilk kez katıldığı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük bir başarıya imza attı. 14 yaşındaki genç sporcu güreş tarihinin en önemli organizasyonunda 198 sporcunun yer aldığı tozkoparan boyunda er meydanına çıktı. Başarılı sporcu güçlü rakiplerini geride bırakarak tozkoparan boyunda birinci olarak altın madalya kazandı. Beytullah Sarı bu başarısını Denizli güreşinin efsanesi olan Kırkpınar’da 1982-1983-1984 yıllarında başpehlivan olarak Kırkpınar altın kemer ebedi sahibi Hüseyin Çokal ile paylaştı.

Beytullah Sarı, bu sezonki 9. Altın madalyasını kazandı. Sarı; daha önce yine tozkoparan boyunda 115. Fevziye Yağlı Pehlivan Güreşleri, Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri, 5. Etnospor Kültür Festivali, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, İzmir Aliağa 16. Helvacı Geleneksel Yağlı Güreşleri, Kocaeli Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya Kaş Kınık Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın madalya kazanarak hem Pamukkale’yi hem de Denizli’yi gururlandırmıştı. Başarılı sporcu aynı zamanda minder güreşinde de milli takıma seçilerek Bursa’da yapılan U 15 Serbest Stil Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 75 kilogramda 74 sporcu arasında üçüncü olarak bronz madalya almıştı.

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; ata sporu yağlı pehlivan güreşlerini önemsediklerini ifade ederek, “Pamukkale adının er meydanlarında duyulması için bu branşımızı aktif hale getirdik. Bu branşta yer alan 14 yaşındaki sporcumuz Beytullah Sarı, bu sezon katıldığı tüm yağlı pehlivan güreşlerinde tozkoparan boyunda rakiplerini geride bırakarak altın madalyalar kazandı. Başarılarıyla hem Pamukkale’mizi hem de Denizli’mizi gururlandıran sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum” dedi.