Pamukkale Belediyesporlu 3 isim Karadağ yolcusu

Pamukkale Belediyespor’un kick boks dalındaki 3 isim milli görev için Karadağ’a gidecek. Sporcular Emre Özeren ve Ahmet Burak Canbeldek ile antrenör Zekai Doruk, Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda ay-yıldızlı takımın başarısı için çalışacaklar.

Birçok branşta faal olan Pamukkale Belediyespor’un kick boks dalında yer alan 3 isim önemli bir organizasyonda boy gösterecek. Mavi-beyazlı kulübün Kick Boks Branşı Antrenörü olan Zekai Doruk ile yine Pamukkale Belediyespor adına müsabakalarda yer alan Türkiye Şampiyonu olan sporcular Emre Özeren ve Ahmet Burak Canbeldek milli takım için ter dökecek. 5 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 14 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na Karadağ’ım Budva kenti ev sahipliği yapacak. Tüm kategorilerde yer alacak olan ay-yıldızlı milli takımımızda Türkiye Şampiyonu Pamukkale Belediyesporlu Emre Özeren Low Kick 67 kilogramda mücadele verecek. Yine kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu başarısını gösteren Gençler 79 kilogram sporcusu Ahmet Burak Canbeldek ile birlikte ay zamanda Kick Boks Milli Takım Antrenörü de olan Zekai Doruk da kafilede yer alacak.

“Başarılar diliyorum”

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin adının sporla duyulması için çalıştıklarını ifade ederek, “Pamukkale Belediyespor çatısı altında birçok branşta sporcularımız var. Kick Boks dalında ise hem sporcularımız hem de antrenörümüz milli takımda yer alıyor. 5-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Karadağ’da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımımızda Emre Özeren ve Ahmet Burak Canbeldek ile birlikte antrenörümüz Zekai Doruk yer alıyor. Bu durum bizleri gururlandırıyor. Ben, kafilemizin Karadağ’daki Avrupa Şampiyonası’ndan güzel haberlerle döneceğine inanıyorum. Başta sporcularımız olmak üzere Kick Boks milli takımımıza başarılar diliyorum” dedi.