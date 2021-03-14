Pamukkale Belediyespor’da iki sporcuya A Milli takımdan davet

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında yer alan iki sporcuya A Milli takımdan davet geldi. Başarılı sporcular 15-23 Mart’ta Yalova’da yapılacak olan kampta yer alacak.

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında milli sevinç. Takımın bayan sporcularından Meryem Tan ve Ceyda Akyüz, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takıma davet edildi. 15-23 Mart 2021 tarihleri arasında Yalova’da yapılacak olan kampın kadrosunda 17 sporcu yer alırken, bu sporcuların ikisi Pamukkale Belediyespor’dan oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan kampta Denizli’yi Meryem Tan ve Ceyda Akyüz temsil edecek. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2020-2021 sezonunda 3. Lig’de yer alırken, müsabakalar korona virüs nedeniyle oynanamamıştı. Mavi-beyazlı takımın kadrosunda yer alan sporcular Meryem Tan ve Ceyda Akyüz, “Milli takımdan davet almak bizleri çok mutlu etti. A Milli takımda hem Pamukkale Belediyespor’u hem de Denizli’yi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bize her konuda destek veren başta Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanımız ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ile yöneticilerimiz ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz” dediler.

“İki sporcumuzun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum”

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tekerlekli sandalye basketbol takımında yer alan iki kadın sporcunun milli takıma davet edilmesinden dolayı mutlu olduğunu anlattı. Başkan Örki; “Engelli sporcularımızın oluşturduğu tekerlekli basketbol takımında yer alan 2 sporcumuz A milli takımdan davet aldı. Bu haber bizleri gururlandırdı. Meryem Tan ve Ceyda Akyüz’ü kutluyorum. Bu iki sporcumuzun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Kendilerine başlarılar diliyorum. Bizim amacımız turizm, tarım gibi konularla birlikte adı anılan ilçemizin sporla da adını duyurmak. Bu konuda önemli projeleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.