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Pamukkale Belediyespor’da hedef 1. Lig

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu sezon ilk kez mücadele ettiği 2. Lig’de devreyi 3. sırada tamamladı. Hafta sonunda başlayacak olan ikinci devrede başarılı sonuçlar almaya devam etmek isteyen mavi beyazlıların hedefi sezonu ilk 2 sırada tamamlayıp 1. Lige yükselmek.

DENİZLİ 18.03.2022, 13:31
Pamukkale Belediyespor’da hedef 1. Lig

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu sezon ilk kez mücadele ettiği 2. Lig’de devreyi 3. sırada tamamladı. Hafta sonunda başlayacak olan ikinci devrede başarılı sonuçlar almaya devam etmek isteyen mavi beyazlıların hedefi sezonu ilk 2 sırada tamamlayıp 1. Lige yükselmek.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün ilk branşı olan tekerlekli sandalye basketbol takımı 2021-2022 sezonunda 2. Lig’de mücadele ediyor. Geçen sezon ligde oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup unvanıyla 3. Lig’de mutlu sona ulaşan ve 2. Lig’e çıkan mavi-beyazlılar başarılı bir grafik çiziyor. Pamukkale Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda Gümüşhacıköy Engelliler’e 58-51 yenilmişti. Zile Engelliler’i 59-42 ve Hakkari Sümbül Engelliler 68-47mağlup eden mavi-beyazlı takım sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 59-48 yenilmekten kurtulamadı. Çarşamba Belediyespor’u deplasmanda 64-55 yenen Pamukkale Belediyespor, İzmir Karşıyaka Engelliler’i 61-59 ve Amed Sportif Faaliyetler’i de 58-36’lık skorla geçti. Devrenin 3. mağlubiyetini deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor’a karşı 69-46’lık skorla alan mavi-beyazlılar Kızıltepe Engelliler’i 81-47i Erzurum Gençlikspor’u 73-39 ve Konya Engelliler’i de 54-53 yenen Pamukkale Belediyespor, sezonun ilk devresini 19 puanla 3. sırada bitirdi. İlk 2 takımın 1. Lig vizesi alacağı kazanacağı grupta Pamukkale Belediyespor, ikinci yarıda bu hedefe ulaşmak için çalışacak. Mavi-beyazlı takım sezonun ikinci devresinin ilk maçının hazırlıklarına Antrenör Erol Kayhan gözetiminde yapıyor. Pamukkale Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 20 Mart 2022 Pazar günü saat 13.00’de Tokat Zile Hasan Sevinç Spor Salonu’nda Zile Engelliler’e konuk olacak.

“Şuan takım olarak hedefimiz 1. Lig’e çıkmak”

Sezon başında Filistinli Fadi El Deeb ile yollarını ayıran mavi-beyazlı kulüp, Bornova Barışgücü forması giyen Hüseyin Çelikel’i kadrosuna katmıştı. Pamukkale Belediyespor, zorlu lig maçları öncesi tecrübeli bir oyuncuyla anlaşma sağladı. Daha önce Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de Ceylanpınar Engelliler takımının formasını giyen 29 yaşındaki Recep Çetikoğlu, bu sezon Pamukkale Belediyespor’un başarısı için mücadele edecek. “Hedefleri olan bir kulübe geldim” diyen Recep Çetikoğlu, “Pamukkale Belediyespor’a arkadaşlık ve aile ortamı olduğunu gördüm. Erol Hoca beni takımında görmek istedi, ben de kabul ettim. Gelince anladım ki takımda çok iyi bir ortam var. İhtiyaçlarımız hemen gideriliyor, takımla yakından ilgileniliyor. Şuan takım olarak hedefimiz 1. Lig’e çıkmak, bunun için sıkı çalışmalar yapıyoruz. Hocamıza, takım arkadaşlarıma ve bizden desteklerini esirgemeyen Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” dedi.

“İlk 3 maç bizim hedefimize ulaşmamız için çok önemli”

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erol Kayhan, sezonun ilk devresini lider Hatay Engelliler’in 3, ikinci Gümüşhacıköy Engelliler’in de 1 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladıklarını belirterek, “Bu sezon ilk kez mücadele ettiğimiz 2. Lig’de iyi sonuçlara imza attık. Hedefimiz ligi ilk 2 takım arasında tamamlayarak adımızı 1. Lig’e yazdırmak. O nedenle kadromuza Süper Lig deneyimi olan Recep Çetikoğlu ile güçlendirdik. Bu hafta sonunda başlayacak olan ikinci devrede oynayacağımız ilk 3 maç bizim hedefimize ulaşmamız için çok önemli. Zile deplasmanına gideceğiz, Hakkari ile iç sahada oynadıktan sonra lider Hatay’a konuk olacağız. Bu maçlar bizim hedefimize ulaşmak için çok önemli. Ben takımıma güveniyorum. 3’de 3 yaparak ikinci devreye başlayıp sezon sonunda 1. Lig’e çıkmak istiyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen kulübümüzün onursal başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve kulüp yönetimimize teşekkür ederim” diye konuştu.

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