Pamukkale Belediyespor haltercileri Türkiye şampiyonasında derece peşinde

Pamukkale Belediyespor Kulübü haltercileri, Türkiye şampiyonasında boy gösterecek. Sporcuların amacı, Denizli’ye derecelerle dönmek.

Pamukkale Belediyesporlu halterciler Çorum’da madalya peşinde koşacak. Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Pamukkale Belediyesporlu 102 kilogram sporcusu Mehmet Avcıl, 81 kilogramda mücadele eden Bahadır Emer, 61 kilogram sporcusu Halil İbrahim Altıntaş, 89 kilogramda podyuma çıkan Veli Yokuş, 96 kilogramda Ali Osman Çınlar ve 67 kilogram sporcusu Fatih Çetin madalya almak için podyuma çıkacak. Öte yandan Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl, Halter Milli Takımı’nın Ankara’da yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında yer alıyor. Başarılı sporcu 16 Ocak’ta başlayan ve 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek olan Milli Takım Kampı’nda ki çalışmalarda yer alacak. Türkiye Kadınlar Halter Milli Takımı’nın Konya’da 16 Ocak -31 Mart 2022 tarihleri arasında Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın hazırlık kampında Pamukkale Belediyespor Antrenörü Ferhat Coşkun milli takım kamp sorumlusu olarak görev yapıyor.

kick boksta gümüş madalya geldi

Pamukkale Belediyesporlu Kick bokscular hafta sonundaki şampiyonadan madalya ile döndüler. Pamukkale Belediyesporlu Kick bokscular, Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan, Halil Dürüst anısına düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda boy gösterdi. Ordu’da gerçekleştirilen turnuva, 76 ilden 4 bin 300 sporcu katılımıyla gerçekleşti. Pamukkale Belediyespor adına 65 kilogram büyük bayanlar K1 kategorisinde mücadele eden Nazife Güçlü katılırken, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.