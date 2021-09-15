Pamukkale Belediyespor er meydanında da yer alacak

Pamukkale Belediyespor Kulübü bünyesine 3 yağlı güreş pehlivanını kattı. Takımın güreşçilerini ağırlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sizler hem Pamukkale’mizin hem de Denizli’mizin adını er meydanlarında duyuracaksınız” dedi.

Geçen ay Pamukkale Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Belediyespor aracılığıyla artık er meydanlarında boy gösterecek. Pamukkale Belediye Spor Kulübü, bünyesine 3 sporcu kattı. 24 yaşındaki İsmail Enes Eyice, 18 yaşındaki Burhan Karabulut ve 13 yaşındaki Beytullah Sarı, bundan sonra er meydanlarında Pamukkale Belediyespor adına mücadele verecekler. Kulübün yeni sporcularından İsmail Enes Eyice, Pamukkale Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde büyük orta kategorisinde üçüncü olurken, deste küçük boyda yer alan Burhan Karabulut 2017 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde üçüncülük elde etmişti. Teşvik 2 kategorisinde kol bağlayan Beytullah Sarı ise bu yıl içinde düzenlenen Kurtdere ve Akhisar güreşlerinde birincilik, Kocaeli Sekapark güreşlerinde ikincilik, Merkezefendi güreşlerinde de üçüncülük elde etmişti. Sporcular, 18 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan Kocaeli Gebze, 3 Ekim 2021’de gerçekleşecek Manisa Yunus Emre Belediyesi ve 10 Ekim 2021’deki Manisa Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Pamukkale Belediyespor adına güreşecekler. Kulübün yeni sporcuları Pamukkale Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Pamukkale Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan ve kulübün güreş branşından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Dönmez de yer aldı.

“Sizlere güveniyorum”

Başkan Örki, spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini ifade ederek, “Biz sporun her dalına destek oluyoruz. Ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerinde artık sizler bizim adımıza kol bağlayacaksınız. Sizler kulübümüzde büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandıracaksınız. Sizler, Pamukkale’den ve Denizli’den yükselen bir değer olarak Türkiye’nin dört bir tarafında adınızı ve kulübümüzün adını duyuracaksınız. Hepinizi başpehlivan olarak Kırkpınar, Elmalı, Kurtdereli, Pamukkale gibi güreşlerini kazanacağınızı inanıyor, sizlere başarılar diliyorum” dedi.