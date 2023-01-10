Pamukkale Belediyespor adını zirvede tutuyor

Pamukkale Belediyespor Kulübü, hem takım hem de bireysel dallarda adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Kadınlar Voleybol Ligi’nde en yakın rakibine 4 puan fark atarak zirveye kurulan mavi-beyazlı kulübün tekerlekli sandalye basketbol takımı ise 5’te 5 yaparak liderlik koltuğuna kuruldu.

Pamukkale Belediyespor, başarılı sonuçlar almaya her branşta devam ediyor. Kulübün ilk kurulan branşı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu sezon mücadele ettiği 2. Lig’de geride kalan 6 haftada oynadığı 5 maçı da kazandı. Mavi-beyazlı ekip hafta sonunda deplasmanda Van Bedensel Engelliler’e konuk olurken salondan 67-52’lik galibiyetle ayrıldı. Pamukkale Belediyespor maç eksiğine rağmen 10 puan ve 101 averajla adını zirveye yazdırdı. Pamukkale Belediyespor ligin 7. Haftasında ise sahasında Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü’nü konuk edecek. Mavi-beyazlı takım 4 ekibin üst lige çıkacağı grupta bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Kızlar 4 puan fark attı

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 8. Grup’ta mücadele eden Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol takımı ise hafta sonunda zorlu bir maça çıktı. Mavi-beyazlı takım ligin ilk devresinde tek mağlubiyetini aldığı Antalya Açı Koleji’ni konuk ettiği maçta Hasan Güngör Spor Salonu’ndan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. 13. haftası geride kalan ligde Pamukkale Belediyespor 32 puanla zirvede yer alırken, takipçisi Antalya Açı Koleji’nin 28 puanı bulunuyor. Mavi-beyazlı takım, 14. haftayı bay takım olarak geçirirken, 15. haftada 22 Ocak 2023 Pazar günü Antalya Döşemealtı Spor Salonu’nda , Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor’a konuk olacak. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol takımı sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lig’e çıkmak istiyor.

Bireysel dallarda da madalyalar geldi

Pamukkale Belediyespor’un bireysel dallardaki branşlarda da başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Bartın’da düzenlenen Okullar Arası A-B Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 102 kilogramda Ali Osman Çınlar, koparmada 106 kilogram, silkmede 140 kilogram ve toplamda da 246 kilogram kaldırarak kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca, Muğla’nın Fethiye ilçesinin ev sahipliğinde yapılan Minikler Akdeniz Güreş Kupası’nda Pamukkale Belediyesporlu isimler 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde üçüncülüğü elde ettiler. Organizasyonda altın madalya kazanan isimler 11 yaş grubunda Enes Kepenek ve Hakan Yiğit Bulut ile 15 yaş kategorisinde Beytullah Sarı oldu. 11 yaş grubundan Kerem Çetin, Ömer Tayyip Çiloğlu ile 12-13 yaş kategorisinde Eray Özcan, Nevzat Efe Tara ve Osman Çiçek gümüş madalya kazanırken, 11 yaş kategorisinde Mustafa Yurt ve Murat Bababalım, 12-13 yaş kategorisinde de Cumhur Abay ve Murat Can Sarıoğlu bronz madalya elde etti.