Pamukkale Belediyesinin iftar sofrası karakova’da kuruldu

Pamukkale Belediyesi mübarek Ramazan ayında vatandaşları gönül sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Karakova mahallesinde düzenlenen iftar yemeğinde; Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gönül soframız için yaptığımız davetimize icabet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim“ dedi.

Pamukkale Belediyesi çeşitli mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşların farklı bir Ramazan geçirmesini sağlıyor. Binlerce Karakovalı ve çevre mahalle sakinlerinin katıldığı iftar yemeğine Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz ve Karakova Muhtarı Hasan Özdemir de katıldı. Karakova Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen iftarda akşam ezanıyla birlikte yapılan dua ile oruçlar açıldı.

“Karakova Mahallesi böyle etkinlik görmedi”

Pamukkale Belediyesinin iftar yemeğinde konuşan Karakova Mahalle Muhtarı Hasan Özdemir, “Karakova Mahallesi böyle etkinlik görmedi. Bu güzel buluşmayı organize eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz da burada yaptığı konuşmada, “Tüm Pamukkaleli vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar dilerim. Ramazan ayı tüm vatandaşlarımıza bolluk, bereket ve güzellikler getirsin. Bu güzel iftar sofrasını vatandaşlarımıza açan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“İftar sofrasındaki coşku bir başka oluyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu iftar sofrasında Pamukkale ilçemiz ve Karakova mahallemiz için çalışan kişilerin bir arada olduğunu ifade ederek, “Gönül soframız için yaptığımız davete icabet eden kıymetli vatandaşlarımıza ve değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İftar sofrasındaki coşku bir başka oluyor. İnsan kendi köyüne geldiğinde, çocukluk çağındaki arkadaşlarını, dostlarını ve büyüklerini görünce mutlu oluyor. Şuan iftarımızı gerçekleştirdiğimiz kapalı pazar yerimizin açılışını yapmak nasip olmadı. Ama burada iftar sofrasında bir araya gelmek nasip oldu. Bu tesis inşallah sizin mutluluğunuzu artıracak güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Burada böyle güzel iftar sofralarının yanı sıra düğün, mevlit ve sünnet gibi etkinlikler de düzenlenebilecek. Bir kez daha başta Karakovalı vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

“Ramazan ayının güzellikleri paylaştıkça çoğalıyor”

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise Denizli’de Ramazan’ın bir başka güzel yaşandığını belirterek, “Denizli’mizde hem Büyükşehir Belediyemiz ve Pamukkale Belediyemiz iftar sofralarını açarak vatandaşlarımızı bir araya getiriyor. Ramazan ayının güzellikleri paylaştıkça çoğalıyor. Bu sofralarımızda neşe içinde orucumuzu açmak nasip oldu. Bu güzel iftar sofrası ve ortam için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

İftarın ardından Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Öztürk, Karakova mahallesinde yaşayan 1993 yılında Bingöl’de 33 erin şehit olduğu terörist saldırısından yaralı olarak kurtulan gazi Erdal Özdemir’i hanesinde ziyaret etti.