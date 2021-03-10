Pamukkale Belediyesinin hizmet içi eğitimleri sürüyor

Pamukkale Belediye Başkanlığı, ilçede yaşayan vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için, hizmet içi personel eğitimlerini sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatandaşlarımıza doğru hizmet etmek için birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza yönelik hizmet içi eğitimlerimizi farklı başlıklarda sürdürüyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, daire müdürleri ve personellerine yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eğitim semineri verdi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen online eğitim KVKK Uzmanı Ümit Kocabaş tarafından verildi. Kocabaş, eğitimde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin temel bilgiler ile birlikte, özel hayatın gizliliği, kişilerin hakları, veri hazırlama, açık rıza, verilerin hangi şartlarda paylaşılabileceği ya da paylaşılmaması gerektiği, veri sorumlusunun yükümlülükleri, cezai durumlar gibi konularda ayrıntılı bilgiler anlattı. Katılımcı personelin sorularını da yanıtlayan Kocabaş, “Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesinde kanunda belirtilen tüm şartların birlikte sağlanması gerekir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” dedi.

“Personelimizin gelişen dünyaya ayak uydurması önemli”

“Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımıza her gün daha kaliteli hizmet verme konusunda kendimizle yarışıyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Personellerimizin gelişen dünyada hem teknolojik hem de yasa, kanun ve mevzuatlara göre hareket etmesi önemli. Bu nedenle belediye çalışanlarımızın hizmet içi eğitimlerini önemsiyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki bu eğitimle vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm hizmetlerde bu kanunun gerektirdiklerini eksiksiz uygulamayı hedefledik. Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için bu tür eğitimler devam edecek” dedi.