Pamukkale Belediyesinin faaliyet raporu kabul edildi

Pamukkale Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumu gerçekleşti. Toplantıda 2020 yılı çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu kabul edildi. Ayrıca, mecliste 1. Başkanvekili, 2. Başkanvekili, katip üyeler, encümen üyeleri, Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimi yapıldı.

Pamukkale Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin başkanlığında yapıldı. Pamukkale Belediyesinin 2020 yılı faaliyetlerini kapsayan rapor da Belediye Meclis Salonu’ndaki birleşimde görüşüldü. Başkan Avni Örki, 19 bölüm ve 368 sayfadan oluşan 2020 yılı faaliyetlerini detaylı bir şekilde meclis üyelerine anlattı. Yapılan değerlendirmeler sonrası gerçekleşen oylama ile Pamukkale Belediyesi Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2020 yılının faaliyetlerinin yer aldığı raporun hazırlanmasında önemli bir emeğin olduğunu söyleyerek, “Bu raporda korona virüsün damga vurduğu 2020 yılında yapılan çalışmalar yer alıyor. Pandemi var diye çalışmalarımıza ara vermedik. Elimizi kolumuzu bağlayıp beklemedik. Halkımızın yaşanan bu olağanüstü dönemde sağlık konusunda hizmet alması çok önemliydi. Biz bu konuda yapılması gereken ne varsa her şeyi yaptık. Bunun yanında önemli projelerimizi de hayata geçirdik. Az imkanlarla çok çalışmalar yaptık. İmkanlar dahilinde önemli çalışmalara imza attık. 2021 yılında bu çalışmalarımızın artarak devam edeceğini müjdeleyebilirim. Pamukkale Belediye Meclisi’nin değerli üyelerinin destekleri ile birlikte 2021 yılında da çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” dedi.