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Pamukkale Belediyesi’nin eğitime destek için yaptırdığı okul dualarla açıldı

Pamukkale Belediyesi, eğitime verdiği en büyük destek olan projenin açılışını gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu dualarla açıldı.

DENİZLİ 23.04.2022, 08:51
Pamukkale Belediyesi’nin eğitime destek için yaptırdığı okul dualarla açıldı

Pamukkale Belediyesi, eğitime verdiği en büyük destek olan projenin açılışını gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu dualarla açıldı.

Pamukkale Belediyesi eğitim konusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Arsası hayırseverler tarafından bağışlanan yapımı Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleşen Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılışı okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeği ile yapıldı. Yapımı tamamlanan ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretime başlanan okulun açılışına Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve ilçe başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde gerçekleşen törene Deliktaş ve çevre mahallelerden binlerce vatandaş da ilgi gösterdi.

Okul 9,5 milyon liraya mal oldu

Deliktaş Mahallesi’ndeki Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun 19 Şubat 2021 tarihinde temeli atılmıştı. 6 kat ve 24 derslikten oluşan okulda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın planlamasına göre, inovasyon atölyeleri, yabancı dil öğrenme sınıfları, konferans salonu, mescit, kütüphane etkileşim imkânları, çeşitli faaliyetlerle öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmesi sağlanacak. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun maliyeti ise 9,5 milyon TL oldu.

“Hayalimizi gerçekleştirdik”

Törende açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, törene gelirken Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in Pençe Kilit Harekâtı’nda şehit olduğu haberini aldıklarını ifade ederek, “İftar programımızı bu coşkulu kalabalıkla birlikte yapmayı ve aynı coşkuyla sürdürmeyi planlamıştık. Ancak, ülkemizin, bizlerin güvenliğini tesis etmek için sınır dışında operasyonda olan Mehmetçiklerimiz var. O Mehmetçiklerimizin içinde de şehitlerimiz de oldu. Denizli’mizden şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in az evvel şehadet haberini almış olduk. Dolayısıyla bu iftar soframız ve açılışımız hüzünlü bir hale geldi. Bu memleket o hainlerin sevinmesine, bu aziz vatanın, al bayrağın yere düşmesine asla izin vermeyecektir. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz, şehidimize de yüce Allahtan rahmetler diliyoruz. Canlarını bu vatan için vermiş olan bütün şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize Allah razı olsun diyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesinde göreve geldikten sonra 7 gün 24 saat esasıyla hiç durmadan çalıştıklarının altını çizen Başkan Örki, “Göreve geldikten kısa bir süre sonra koronavirüs pandemisi dünyayı sardı. Biz buna rağmen hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Her ne söz verdiysek yerine getirmeye çalıştık. Bizim bir hayalimiz vardı. Pamukkale ilçemize çok güzel bir okul kazandırmak istiyorduk. O dönem eski milletvekillerimizden Salih Erdoğan abimiz yanımıza geldi. Muhammet Serter Amcamızın arazisinin imam hatip okulu yapılması için bağış yapmak istediğini bize iletti. Nihat Zeybekci Bakanımız ve Osman Zolan Başkanımız sayesinde okul yapmaya uygun bir alan önümüze sunuldu. Yüce rabbim işimizi kolay eyledi. 1 yıl kadar önce temelimizi attık. Buranın 7 Ocak 2021 de işini başlattık, 21 Aralık 2021 tarihinde de inşasını bitirdik. Pandemi diyerek bahanenin arkasına saklanmadık, 1 yıldan kısa sürede inşaatımızı tamamladık. Eğitim denince okul denilince bizim için akan sular duruyor. Burada bu bina ayakta kaldıkça burada binlerce vatandaşımız yetişecek, bu vatan ve bu bayrak için yetiştirilecekler. İnşallah bugün geldiğimiz noktada böylesine bir açılışı sizlerle yapmak nasip oldu. İnşallah bu eğitim yuvamız hayırlara nasip olsun diyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz daha çok öğrenci”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de İmam Hatip Okulları’nın ülkemizde 1951 yılından bu yana milli manevi duyguların yanı sıra çağın gerektirdiği bilgi ve birikimleri öğrencilere aktarılan kurumlar olduğunu ifade ederek, “Denizli’de hayırseverlerimizin katkılarıyla birçok okul yapılıyor. Bu okulun yapımında da başta hayırseverimiz Muhammet Serter ve bu okul için arsa bağışında bulunan hayırseverlerimiz ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin önemli katkıları var. Eğitim konusunda her zaman yanımızda olan sayın bakanımız Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum. Okulumuz 2. ara tatilin hemen ardından 18 Nisan’da eğitim öğretim döneminde eğitime başladı. İnşallah okulumuzu öğrencilerin tercih etmesi için çalışmalar yapacağız” dedi.

“Hizmet destanımız devam ediyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise şehit Bekir Can Kerek’e rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “Bu vatan için bu bayrak yere düşmesin diye bu vatan parçalanmasın diye hainlere karşı dimdik durmak için ve geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için Denizlili evladımız, teğmenimiz şehit mertebesine yükseldi. Bu vatan için nice şehitlerimiz var. Onların sayesinde biz bugün hür ve bağımsız yaşıyoruz, ramazanın, iftarın güzelliğini yaşıyoruz. Bu güzel okulun yapımında emeği geçen başta Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ayrıca hayırseverlerimizden Muhammet Serter abimiz ve Serter ailesinin hayrını Allah’ım kabul eylesin. Burada arsa bağışında bulunanlardan ve çok uğraşan muhtarımızdan Allah razı olsun diyorum. Tabi ki bu güzellikleri yaparak yolumuza devam edeceğiz. 2004 yılında sayın bakanımız Nihat Zeybekci ile başlayan hizmet destanı inşallah hızlı şekilde devam ediyor. Deliktaş mahallemizde hiçbir eksikliğimiz kalmadı. Altyapı üstyapı parklar spor alanları, eğitim alanları bu bölgemiz parmakla gösterilecek hale geldi. Bizimle birlikte yürüyen, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Okulun yapımında katkısı olan herkese teşekkür ediyor, bu iftar sofrasında olmaktan memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Semih Keskin’in duasıyla okulun açılışı gerçekleştirildi.

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