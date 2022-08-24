Pamukkale Belediyesinin eğitim yardımı başvuruları başladı

Denizli’de, Pamukkale Belediyesinin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaokul ve lise öğrencilerine vereceği eğitim yardımı başvuruları başladı.

Pamukkale Belediyesinin Ağustos Ayı Belediye Meclisi’nden 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de eğitim desteği verilmesi kararı çıkmasının ardından, başvuru tarihleri de belli oldu. Pamukkale ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi, devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımı başvuru tarihleri 25 Ağustos-30 Eylül 2022 olarak belirlendi. Ortaokul ve lise öğrenimi gören Pamukkaleli öğrenciler 25 Ağustos-30 Eylül 2022 tarihleri arasında başvurularını belediyenin internet adresinden yapabilecek.

Toplamda 2 bin 500 ortaokul ve lise öğrencisine aylık 250 TL eğitim yardımı yapılacağını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim yardımlarımızı sürdüreceğiz. Gayemiz, geleceğimize yatırım yapmak. Çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan her türlü destek ülkemizin geleceğine ışık olacaktır” dedi.