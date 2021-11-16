banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...

Pamukkale Belediyesi’ne büyük ödül

Başkent Ankara’da “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gerçekleşen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki gençlere yönelik hizmetleri kapsayan “Gençlik Vadisi Projesi” ile ödüle layık görüldü. Bu önemli ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye verildi.

DENİZLİ 16.11.2021, 17:02
Pamukkale Belediyesi’ne büyük ödül

Başkent Ankara’da “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gerçekleşen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki gençlere yönelik hizmetleri kapsayan “Gençlik Vadisi Projesi” ile ödüle layık görüldü. Bu önemli ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye verildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 16-21 Kasım tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi ödüle layık görüldü. “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla düzenlenen bu önemli organizasyonda Pamukkale Belediyesi ile birlikte Türkiye’nin her bölgesinden 40 büyükşehir ve il belediyesi ve nüfusu 100 bini aşan 105 ilçe belediyesi yer aldı.

Seyir tepesine ödül

Organizasyon Komitesi tarafından büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyeleri kategorisinde proje yarışmaları düzenlendi. Pamukkale Belediyesi, büyükşehir ilçe belediyeleri arasında yapılan yarışmaya Seyir Tepesi Gençlik Vadisi Projesiyle katıldı. Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bulunan gençlere yönelik bölümler bu projede yer aldı. Projede 725 metre mesafeli ve 5 duraklı Zıplıne Kuleleri, 680 metre uzunluğundaki 40 araç kapasiteli Dağ Kızağı, 36 oyunlu, 3 katlı ve 10 metre yüksekliğe sahip Macera Parkuru’nu kapsayan “Pamukkale Belediyesi Gençlik Vadisi” projesi ödüle layık görüldü.

Başkan Örki, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

“Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı “Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları”, “Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri” ve “Gençliğe Yönelik Yapılan Teknoloji, Girişim, Robotik ve Yazılım Faaliyetleri” kategorilerinde yarışmada 148 belediyeden 283 proje katıldı. Pamukkale Seyir Tepesi Gençlik Vadisi Projesi, “Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları” dalında ödüle layık görüldü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, düzenlenen törenle ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Çok mutluyuz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlere verilen önemin bu ödülle Türkiye çapında tescillendiğini ifade ederek, “Bugün çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Belediyemizin hayata geçirdiği gençlere yönelik çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde Seyir Tepesi içinde yer alan Gençlik Vadisi bu önemli ödülü bize getirdi. Çok şükür gerek jüri değerlendirmeleri, gerek diğer oylamalar neticesinde Pamukkale Belediye’mizin Seyir Tepesi’ndeki Gençlik Vadisi projemizle birlikte Türkiye’de bu büyük ödüle layık görüldük. Sağ olsun sayın Cumhurbaşkanımız ödülümüzü bizzat kendi elleriyle takdim ettiler. Törende, ‘Bütün Denizlili vatandaşlarımıza benden selam götürün’ dediler. Bu tür projelerimizin Türkiye’de hatta Dünya çapında ses getirmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Denizli’de bölgemizde çok fazla ses getiren bir projenin artık Türkiye çapında da tanınması ve ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Bu projemizde emeği geçen birçok arkadaşımız var, belediyemizde birçok personelimiz var. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bunun yanında tabi ki esas teşekkürümüzü Denizli halkımıza yapmamız gerekiyor. Çünkü bu projenin sürekli ziyaretçisi olmakla, bu projenin insanlarımızın hayatlarına güzel yerler koymasını sağlayarak bizi sürekli ziyaret ettiler. İnşallah nice nice böyle başarılara, böyle ödüllere diyorum. Bu kıymetli ödülümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6