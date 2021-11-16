Pamukkale Belediyesi’ne büyük ödül

Başkent Ankara’da “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gerçekleşen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki gençlere yönelik hizmetleri kapsayan “Gençlik Vadisi Projesi” ile ödüle layık görüldü. Bu önemli ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye verildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 16-21 Kasım tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi ödüle layık görüldü. “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla düzenlenen bu önemli organizasyonda Pamukkale Belediyesi ile birlikte Türkiye’nin her bölgesinden 40 büyükşehir ve il belediyesi ve nüfusu 100 bini aşan 105 ilçe belediyesi yer aldı.

Seyir tepesine ödül

Organizasyon Komitesi tarafından büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyeleri kategorisinde proje yarışmaları düzenlendi. Pamukkale Belediyesi, büyükşehir ilçe belediyeleri arasında yapılan yarışmaya Seyir Tepesi Gençlik Vadisi Projesiyle katıldı. Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bulunan gençlere yönelik bölümler bu projede yer aldı. Projede 725 metre mesafeli ve 5 duraklı Zıplıne Kuleleri, 680 metre uzunluğundaki 40 araç kapasiteli Dağ Kızağı, 36 oyunlu, 3 katlı ve 10 metre yüksekliğe sahip Macera Parkuru’nu kapsayan “Pamukkale Belediyesi Gençlik Vadisi” projesi ödüle layık görüldü.

Başkan Örki, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

“Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı “Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları”, “Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri” ve “Gençliğe Yönelik Yapılan Teknoloji, Girişim, Robotik ve Yazılım Faaliyetleri” kategorilerinde yarışmada 148 belediyeden 283 proje katıldı. Pamukkale Seyir Tepesi Gençlik Vadisi Projesi, “Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları” dalında ödüle layık görüldü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, düzenlenen törenle ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Çok mutluyuz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlere verilen önemin bu ödülle Türkiye çapında tescillendiğini ifade ederek, “Bugün çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Belediyemizin hayata geçirdiği gençlere yönelik çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde Seyir Tepesi içinde yer alan Gençlik Vadisi bu önemli ödülü bize getirdi. Çok şükür gerek jüri değerlendirmeleri, gerek diğer oylamalar neticesinde Pamukkale Belediye’mizin Seyir Tepesi’ndeki Gençlik Vadisi projemizle birlikte Türkiye’de bu büyük ödüle layık görüldük. Sağ olsun sayın Cumhurbaşkanımız ödülümüzü bizzat kendi elleriyle takdim ettiler. Törende, ‘Bütün Denizlili vatandaşlarımıza benden selam götürün’ dediler. Bu tür projelerimizin Türkiye’de hatta Dünya çapında ses getirmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Denizli’de bölgemizde çok fazla ses getiren bir projenin artık Türkiye çapında da tanınması ve ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Bu projemizde emeği geçen birçok arkadaşımız var, belediyemizde birçok personelimiz var. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bunun yanında tabi ki esas teşekkürümüzü Denizli halkımıza yapmamız gerekiyor. Çünkü bu projenin sürekli ziyaretçisi olmakla, bu projenin insanlarımızın hayatlarına güzel yerler koymasını sağlayarak bizi sürekli ziyaret ettiler. İnşallah nice nice böyle başarılara, böyle ödüllere diyorum. Bu kıymetli ödülümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.